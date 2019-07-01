На могилу Началовой начали продавать паломнические туры

«Дни.ру» сообщают , что с 1 июля в нескольких российских регионах начали продавать паломнические туры на могилу певицы Юлии Началовой. По данным издания, первые покупатели туров приедут в Москву в середине месяца.

Представитель одного из туроператоров рассказал «Дням.ру», что в однодневный тур входит не только посещение Троекуровского кладбища, но также визит в Покровский женский монастырь, где находятся мощи святой Матроны Московской, и на ее могилу на Даниловском кладбище.

Собеседник агентства добавил, что Началова не святая, ее никто не канонизировал, но люди «почему-то верят, что она творит чудеса».

«Особенно много пожеланий поехать мы стали слышать после выхода программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» о том, что якобы крест на могиле стал мироточить», — заявил он.

По словам сотрудника туроператора, всем покупателям тура раздадут бесплатные открытки с изображением Началовой, чтобы те могли «зарядить» их.

Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни, ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Последние дни жизни певица провела в больнице в состоянии искусственной комы. Сообщалось, что ее госпитализировали из-за резко выросшего уровня сахара в крови и обострившейся подагры.

После смерти Началовой СМИ начала писать, что поклонники «заряжают» воду и крем на ее могиле, расставляя их перед фотографией певицы.

Бывший пресс-секретарь певицы Анна Исаева после этого заявила, что Началова защищала свой дом от «лишних глаз» и не хотела бы видеть такого на своей могиле.