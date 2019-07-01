Успенскую назвали «вторым Алибасовым» из-за ЭКО

Любовь Успенская объявила о поисках донора яйцеклетки и была названа за это вторым Бари Алибасовым.

4 июня Алибасов выпил жидкость для прочистки труб вместо сока и был доставлен в НИИ Склифосовского с ожогами дыхательных путей, пищевода и желудка, 6-го был введен в кому, 11-го очнулся, а 17-го выписан из больницы.

Неделю назад гастроэнтеролог Виталий Румянцев назвал отравление Алибасова абсолютной липой, объяснив, что выживание при ожоге пищевода четвертой степени «очень сомнительно», а выписка через две недели после госпитализации невозможна.

В пятницу сын продюсера рассказал, что Алибасов отравился на самом деле и получил благодаря этому рекламных предложений на 26 миллионов рублей.

Вчера в своем инстаграме Любовь Успенская сообщила, что решилась на проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения. Певица объявила о поисках красивого, умного, талантливого, здорового, доброго и честного донора яйцеклетки, друзей попросила пожелать ей удачи, а недоброжелателей — «гулять лесом».

«Только мне кажется, что это хайп? Второй Алибасов», — прокомментировал один из пользователей соцсети.

Многие другие рекомендовали 65-летней Успенской взять ребенка из детского дома, некоторые заподозрили, что певица сошла с ума, а другие выразили уверенность, что она станет «классной» матерью.