Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Успенскую назвали «вторым Алибасовым» из-за ЭКО 

Рамблер 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Любовь Успенская объявила о поисках донора яйцеклетки и была названа за это вторым Бари Алибасовым.
4 июня Алибасов выпил жидкость для прочистки труб вместо сока и был доставлен в НИИ Склифосовского с ожогами дыхательных путей, пищевода и желудка, 6-го был введен в кому, 11-го очнулся, а 17-го выписан из больницы.
Неделю назад гастроэнтеролог Виталий Румянцев назвал отравление Алибасова абсолютной липой, объяснив, что выживание при ожоге пищевода четвертой степени «очень сомнительно», а выписка через две недели после госпитализации невозможна.
В пятницу сын продюсера рассказал, что Алибасов отравился на самом деле и получил благодаря этому рекламных предложений на 26 миллионов рублей.
Вчера в своем инстаграме Любовь Успенская сообщила, что решилась на проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения. Певица объявила о поисках красивого, умного, талантливого, здорового, доброго и честного донора яйцеклетки, друзей попросила пожелать ей удачи, а недоброжелателей — «гулять лесом».
«Только мне кажется, что это хайп? Второй Алибасов», — прокомментировал один из пользователей соцсети.
Многие другие рекомендовали 65-летней Успенской взять ребенка из детского дома, некоторые заподозрили, что певица сошла с ума, а другие выразили уверенность, что она станет «классной» матерью.
Комментарии
Шоу-бизнес , Любовь Успенская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле прокомментировали ситуацию с Катамадзе2
Зеленский призвал наказать Климкина
На Кипре упала российская ракета107
Нашинковал в бочку: россиянин расправился с братом
Туск перенес саммит Евросоюза
Видео
00:41
На Кипре упала российская ракета
Происшествия
00:28
Ливия объявила всеобщую мобилизацию против Турции
Войска
01:43
«Всех обманул»: Зеленского признали ошибкой украинцев
В мире
00:37
Убит ребенок: Израиль нанес новый удар по Сирии
Армия Статьи
10:13
Пока вы спали: Путин вступил в сражение с либеральной идеей
Политика
05:45
«Это трасса?»: Валуев пожаловался на дороги в России
Политика
00:53
Борис Джонсон призвал позлить Путина
В мире
02:23
Врач умертвил ребенка из-за «хорошей статистики»
Происшествия
00:36
Саша Савельева назвала стоимость возвращения на сцену
Шоу-бизнес
08:15
«Оружие возмездия Путина» заснял спутник
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение