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Саша Савельева назвала стоимость возвращения на сцену 

Рамблер 1 час назад
Певица Саша Савельева готова прервать декретный отпуск за «небольшое по меркам российского шоу-бизнеса» вознаграждение. Об этом сообщает «СтарХит».
Савельева — участница первого сезона шоу «Фабрика звезд» (2002 год). В его рамках появилась группа «Фабрика», участницей которой стала Савельева. Состав коллектива певица покинула лишь в 2019 году по причине беременности. Мужем Савельевой является актер Кирилл Сафонов. Они поженились еще в 2010-м.
В марте Савельева родила Сафонову сына Леона, а не так давно объявила о намерении несколько ближайших месяцев потратить на уход за ребенком.
Менеджер певицы рассказал «СтарХиту», что уход из «Фабрики» после 17 лет в группе и декретный отпуск не означают, что Савельева покинула сцену окончательно — вскоре певица будет готова вернуться.
По его словам, гонорар Савельевой составляет 250 тысяч рублей за роль ведущей мероприятия, 350 тысяч — за выступление с новой танцевальной программой с живыми музыкантами длительностью 30-40 минут.
«Небольшое по меркам российского шоу-бизнеса вознаграждение», — отмечает издание.
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Шоу-бизнес , Видео , Кирилл Сафонов , StarHit
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