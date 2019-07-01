Саша Савельева назвала стоимость возвращения на сцену

Певица Саша Савельева готова прервать декретный отпуск за «небольшое по меркам российского шоу-бизнеса» вознаграждение. Об этом сообщает «СтарХит».

Савельева — участница первого сезона шоу «Фабрика звезд» (2002 год). В его рамках появилась группа «Фабрика», участницей которой стала Савельева. Состав коллектива певица покинула лишь в 2019 году по причине беременности. Мужем Савельевой является актер Кирилл Сафонов . Они поженились еще в 2010-м.

В марте Савельева родила Сафонову сына Леона, а не так давно объявила о намерении несколько ближайших месяцев потратить на уход за ребенком.

Менеджер певицы рассказал «СтарХиту», что уход из «Фабрики» после 17 лет в группе и декретный отпуск не означают, что Савельева покинула сцену окончательно — вскоре певица будет готова вернуться.

По его словам, гонорар Савельевой составляет 250 тысяч рублей за роль ведущей мероприятия, 350 тысяч — за выступление с новой танцевальной программой с живыми музыкантами длительностью 30-40 минут.