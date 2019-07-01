Алибасов кинул Шепелева

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Бари Алибасов кинул Дмитрия Шепелева 

ИД «Собеседник» + ещё 1 8 часов назад
Продюсер Бари Алибасов вновь оказался в центре скандала. На сей раз пострадавшим от шоумена стал Дмитрий Шепелев. Бари сорвал съемки программы «На самом деле».
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После скандального отравления Алибасов стал желанным гостем на многих ток-шоу. Пообещал Бари появиться и в студии программы Дмитрия Шепелева «На самом деле». Предполагалось, что шоумен пройдет проверку на детекторе лжи.
— Планировалось снять разоблачение года, — рассказал нам один из зрителей массовки. — Ведь только с помощью детектора лжи можно понять, что на самом деле произошло с Бари Алибасовым — было ли отравление или же продюсер специально затеял игру, чтобы поднять интерес к себе и группе «На-На».
Студия к приезду Бари была полностью готова. Собрались не только зрители массовки, но и многочисленные эксперты — друзья Алибасова, которые также надеялись впервые увидеть скандального продюсера после выписки из больницы. Приехал и сын музыканта Бари-младший.
— В какой-то момент стало понятно, что случился форс-мажор, — продолжает наш информатор. — Все засуетились, но массовку не распускали. Экспертам предложили посидеть в гримерках.
Все это время руководство программы пыталось дозвониться до самого Бари. В итоге спустя пару часов стало понятно, что Алибасов до съемочной площадки так и не доедет. Алибасов сослался на плохое самочувствие. В результате всех пришлось отправлять по домам.
Можно предположить, что отказ Алибасова от участия в съемках обернулся для Первого канала потерей нескольких миллионов рублей. Ведь подготовка студии к съемкам — удовольствие не из дешевых.
Впрочем, Алибасов обещает, что к Шепелеву все же придет, но в другой день. По нашей информации, Бари собирается на Первый канал уже сегодня. Дойдет ли он до студии на этот раз, покажет время.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Шепелев , Бари Алибасов
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