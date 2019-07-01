«Отписываюсь»: Шейк на гей-параде взбесила фанатов

Российская модель Ирина Шейк посетила гей-прайд в Нью-Йорке , рассказала об этом в своем инстаграме и была раскритикована за это.

Нью-йоркский прайд-парад — ежегодная акция местного ЛГБТ-сообщества, которая проходит в последнее воскресенье июня. Мероприятие посещают многие знаменитости. Среди прочих прайд 2019 года посетила Ирина Шейк — модель, родившаяся в городе Еманжелинск Челябинской области.

В своем инстаграме россиянка опубликовала три снимка с парада. На каждом она (в белой футболке с радужным флагом и коротких джинсовых шортах) обнимает итальянского модельера Риккардо Тиши (в черной футболке с радужным флагом).

«Любовь — это ответ», — подписала она снимки.

Тем временем множество русскоязычных пользователей соцсети раскритиковали модель за публикацию таких фото. Один комментатор заявил, что и Шейк «туда же», а ему это «мерзко и противно». Другой счел, что демонстрацией «вонючего» ЛГБТ-флага модель «вбивает детям хрень в головы». Еще один признался, что «толерантность уже задолбала».