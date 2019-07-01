Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Отписываюсь»: Шейк на гей-параде взбесила фанатов 

Рамблер 15 минут назад
Фото: Instagram
Российская модель Ирина Шейк посетила гей-прайд в Нью-Йорке, рассказала об этом в своем инстаграме и была раскритикована за это.
Нью-йоркский прайд-парад — ежегодная акция местного ЛГБТ-сообщества, которая проходит в последнее воскресенье июня. Мероприятие посещают многие знаменитости. Среди прочих прайд 2019 года посетила Ирина Шейк — модель, родившаяся в городе Еманжелинск Челябинской области.
В своем инстаграме россиянка опубликовала три снимка с парада. На каждом она (в белой футболке с радужным флагом и коротких джинсовых шортах) обнимает итальянского модельера Риккардо Тиши (в черной футболке с радужным флагом).
«Любовь — это ответ», — подписала она снимки.
Тем временем множество русскоязычных пользователей соцсети раскритиковали модель за публикацию таких фото. Один комментатор заявил, что и Шейк «туда же», а ему это «мерзко и противно». Другой счел, что демонстрацией «вонючего» ЛГБТ-флага модель «вбивает детям хрень в головы». Еще один признался, что «толерантность уже задолбала».
«Отписываюсь», — подытожил другой.
Комментарии4
Шоу-бизнес , Ирина Шейк , Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия отвергает любые формы шантажа и давления»
России предрекли проблемы с призывниками
Украина захотела приостановить участие в ПАСЕ8
«Швырнули на тротуар и сказали, что я позорю нацию»9
Захарова взбудоражила соцсети снимком с медведем
Видео
00:28
Ливия объявила всеобщую мобилизацию против Турции
Войска
01:43
«Всех обманул»: Зеленского признали ошибкой украинцев
В мире
10:13
Пока вы спали: Путин вступил в сражение с либеральной идеей
Политика
05:45
«Это трасса?»: Валуев пожаловался на дороги в России
Политика
00:53
Борис Джонсон призвал позлить Путина
В мире
02:23
Врач умертвил ребенка из-за «хорошей статистики»
Происшествия
08:15
«Оружие возмездия Путина» заснял спутник
Армия
00:32
Малахов рассказал о болезни сына
Шоу-бизнес
00:46
Путин встал во время исполнения гимна Украины
Политика
01:17
«Путин мой враг»: Катамадзе передумала насчет России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение