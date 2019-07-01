Катающаяся по перрону Пугачева разгневала фанатов

В соцсетях активно обсуждают поездку певицы Аллы Пугачевой в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы , передает ФАН. Видео поездки появилось в инстаграме.

Позже на поезде Пугачева и ее супруг Максим Галкин отправились в Ригу. Пугачевой напоминают, что такая езда запрещена.

"А как машина оказалась на перроне? Так можно? Или за деньги можно все?" — спрашивают певицу поклонники.

По словам других пользователей соцсетей, в автомобилях могла находиться охрана Примадонны, и авто прямо к составу пригнали из соображений безопасности.

Ранее Орбакайте отреагировала на идею сериала о конфликте с Пугачевой.