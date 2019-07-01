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Катающаяся по перрону Пугачева разгневала фанатов 

Газета.Ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В соцсетях активно обсуждают поездку певицы Аллы Пугачевой в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы, передает ФАН. Видео поездки появилось в инстаграме.
Позже на поезде Пугачева и ее супруг Максим Галкин отправились в Ригу. Пугачевой напоминают, что такая езда запрещена.
"А как машина оказалась на перроне? Так можно? Или за деньги можно все?" — спрашивают певицу поклонники.
По словам других пользователей соцсетей, в автомобилях могла находиться охрана Примадонны, и авто прямо к составу пригнали из соображений безопасности.
Ранее Орбакайте отреагировала на идею сериала о конфликте с Пугачевой.
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