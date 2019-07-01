Успенскую назвали «вторым Алибасовым» из-за желания сделать ЭКО

Поклонники обвинили российскую певицу Любовь Успенскую в желании заработать на процедуре экстракорпорального оплодотворения. О желании прибегнуть к ЭКО и родить второго ребенка исполнительница объявила в соцсетях.

«Друзья, ну что, я решилась. И серьезно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть», — написала артистка в своем Instagram.

Запись Успенкой вызвала дискуссию среди ее фанатов. Одни поддержали певицу, пожелав удачи, а вторые назвали ее «вторым Алибасовым». Поклонники назвали желание артистки «цирком», и обвинили в желании «попиариться», пишет Nation News.

«Игры на всю страну! Кто позже станет мамой», — пишут фанаты Успенской.