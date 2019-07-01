Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Успенскую назвали «вторым Алибасовым» из-за желания сделать ЭКО 

РИА «ФедералПресс» 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Поклонники обвинили российскую певицу Любовь Успенскую в желании заработать на процедуре экстракорпорального оплодотворения. О желании прибегнуть к ЭКО и родить второго ребенка исполнительница объявила в соцсетях.
«Друзья, ну что, я решилась. И серьезно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть», — написала артистка в своем Instagram.
Запись Успенкой вызвала дискуссию среди ее фанатов. Одни поддержали певицу, пожелав удачи, а вторые назвали ее «вторым Алибасовым». Поклонники назвали желание артистки «цирком», и обвинили в желании «попиариться», пишет Nation News.
«Игры на всю страну! Кто позже станет мамой», — пишут фанаты Успенской.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», муж Успенской подарил певице на 65-летие Rolls-Royce за 30 млн рублей. Александр Плаксин является четвертым мужем певицы.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Грузинская певица Нино Катамадзе больше не будет выступать в России Орбакайте посмеялась над сообщениями о том, что она мать детей Пугачевой Алибасов философски отнесся к новостям об инсценировке отравления
Шоу-бизнес , Любовь Успенская , Александр Плаксин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин вступил в сражение с либеральной идеей89
Ливия объявила всеобщую мобилизацию против Турции49
Украине предрекли развал
Грузия боится новых вызовов от России5
Националисты отпраздновали тысячелетие Украины
Видео
00:28
Ливия объявила всеобщую мобилизацию против Турции
Войска
10:13
Пока вы спали: Путин вступил в сражение с либеральной идеей
Политика
05:45
«Это трасса?»: Валуев пожаловался на дороги в России
Политика
02:23
Врач умертвил ребенка из-за «хорошей статистики»
Происшествия
08:15
«Оружие возмездия Путина» заснял спутник
Армия
00:32
Малахов рассказал о болезни сына
Шоу-бизнес
00:46
Путин встал во время исполнения гимна Украины
Политика
01:17
«Путин мой враг»: Катамадзе передумала насчет России
Шоу-бизнес
00:37
Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск
Армия Ближний Восток
01:34
Медведев предложил способы обновления «Единой России»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение