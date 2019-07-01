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Алибасов опубликовал обращение к поклонникам 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бари Алибасов возобновил деятельность в Instagram. В первом опубликованном после выписки посте продюсер поблагодарил всех причастных к его выздоровлению и дал один совет.
«Спасибо всем за искреннюю поддержку! Спасибо скорой помощи и врачам НИИ им. Склифосовского. Не верьте слухам!» — отметил Алибасов (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Ранее бывший директор актёра Никиты Джигурды Анна Саврасова назвала историю с отравлением Бари Алибасова спланированной пиар-акцией. По её словам, на возникшем общественном резонансе, продюсер заработал не менее двух миллионов рублей. В счёт пошли деньги за участие Алибасова в различных ток-шоу: якобы за первое после болезни интервью продюсеру дали 300 тысяч рублей, затем за присутствие в студии программы «Привет, Андрей!» Бари получил ещё 500 тысяч рублей. Кроме того, видеозапись, на которой было запечатлено промывание желудка продюсера, была оценена в 10 тысяч долларов.
В интервью изданию Nation News сам Алибасов заявил, что не инсценировал собственное отравление, заявив, что в процессе лечения лежал под наркозом, а также «рыдал и плакал» под сильно затянутыми ремнями.
Позже Бари Алибасов-младший в разговоре с приоткрыл завесу тайны, сколько семье продюсера удалось заработать на ЧП с отравлением. По словам сына продюсера, только история о пропаже кота Чучи «принесла рекламных контрактов на 26 миллионов рублей».
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Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Бари Алибасов
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