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Бузова подвела итог своим тренировкам с «Барселоной» 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Instagram
Поп-певица Ольга Бузова поделилась впечатлениями от тренировок с испанской "Барселоной", сообщает Sport24.
Напомним, что спонсор клуба предложил Бузовой два дня потренироваться с профессиональными футболистами.
30 июня певица поиграла в футбол на легендарном стадионе "Камп Ноу".
"Смотрю на фото, пишу это после матча, и сама не верю, что это была я. Эмоции зашкаливают, атмосфера стадиона просто нереальная", — написала Бузова в инстаграме.
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Я сегодня играла в футбол ⚽️ на стадионе Camp Nou 💪🏻💪🏻💪🏻 Смотрю на фото, пишу это после матча, и сама не верю, что это была я 👸🏼 Эмоции зашкаливают, атмосфера стадиона просто нереальная 🥅🥰🥰🥰😇🇪🇸 Верьте в себя, верьте в свои силы и стирайте отговорки 👊🏻 Я с вами! Я вас всех люблю ❤️ У тебя есть весь мир🌍 А миру нужен чемпион🏆#СтирайОтговорки#мирунуженчемпион#чемпион#моилюдивсегдасомной#barcelona#fcbarcelona 🇪🇸❤️💙

Публикация от  Ольга Бузова (@buzova86)

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Шоу-бизнес , Ольга Бузова
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