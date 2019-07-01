Бузова подвела итог своим тренировкам с «Барселоной»

Поп-певица Ольга Бузова поделилась впечатлениями от тренировок с испанской "Барселоной", сообщает Sport24.

Напомним, что спонсор клуба предложил Бузовой два дня потренироваться с профессиональными футболистами.

30 июня певица поиграла в футбол на легендарном стадионе "Камп Ноу".

Ранее чемпион мира обучил Бузову футбольным финтам.