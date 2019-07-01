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Алена Водонаева объявила Веру Брежневу безголосой и нехаризматичной 

Вечерняя Москва 25 минут назад
Фото: Instagram
Звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева скептически прокомментировала премьеру видеоклипа певицы Веры Брежневой на песню «Я не святая».
По мнению телезвезды, исполняемые Брежневой песни под стать девочкам 15-17 лет и скучны, «как вареная свекла».
Прошлась Водонаева и по самой исполнительнице, заявив, что не любит, как поет Брежнева: «безголосая, абсолютно неинтересная, нехаризматичная», сообщает StarHit.
Отметим, Алена Водонаева в настоящее время переживает разрыв с любимым: как объявила телезвезда, 26 мая они с мужем подали документы на развод.
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Шоу-бизнес , Дом 2 , Вера Брежнева , Алена Водонаева , StarHit
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