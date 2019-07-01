Алена Водонаева объявила Веру Брежневу безголосой и нехаризматичной

По мнению телезвезды, исполняемые Брежневой песни под стать девочкам 15-17 лет и скучны, «как вареная свекла».

Прошлась Водонаева и по самой исполнительнице, заявив, что не любит, как поет Брежнева: «безголосая, абсолютно неинтересная, нехаризматичная», сообщает StarHit.

Отметим, Алена Водонаева в настоящее время переживает разрыв с любимым: как объявила телезвезда, 26 мая они с мужем подали документы на развод.