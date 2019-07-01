Любовь Успенская решилась на ЭКО

Певица Любовь Успенская сообщила, что решила стать матерью во второй раз.

Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, — написала артистка в Instagram.

Она добавила, что ищет умного, красивого и талантливого мужчину, который сможет передать свой генетический материал для их будущего ребёнка.

Как ранее писал News.ru, Любовь Успенская прокомментировала возможное отстранение Алсу, которую заподозрили в организации накрутки итогов СМС-голосования и победы её дочери Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети», от оглашения результатов голосования российскими членами жюри на Евровидении-2019.