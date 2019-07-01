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Любовь Успенская решилась на ЭКО 

News.ru + ещё 1 32 минуты назад
Фото: news.ru
Певица Любовь Успенская сообщила, что решила стать матерью во второй раз.
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, — написала артистка в Instagram.
Она добавила, что ищет умного, красивого и талантливого мужчину, который сможет передать свой генетический материал для их будущего ребёнка.
Как ранее писал News.ru, Любовь Успенская прокомментировала возможное отстранение Алсу, которую заподозрили в организации накрутки итогов СМС-голосования и победы её дочери Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети», от оглашения результатов голосования российскими членами жюри на Евровидении-2019.
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская
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