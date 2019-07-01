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Соловьев высмеял отказ грузинской певицы выступать в России 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
"Просите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти? И почему союз грузин России", — написал Соловьев в Twitter.
Ранее Катамадзе сообщила, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним в России. Так она ответила на критику со стороны грузинской общественности.
Беспорядки в Грузии
В Грузии более недели длятся массовые протесты, начавшиеся после участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Волнения начались после того как депутат Госдумы Сергей Гаврилов по приглашению принимающей стороны занял кресло спикера парламента Грузии. Радикалы штурмовали здание законодательного органа, в ходе столкновений с правоохранительными органами пострадали более 240 человек, еще 300 участников протеста задержали.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что за протестами стоит Москва, а Россию она назвала "врагом и оккупантом". Дмитрий Медведев в ответ отметил, что слова грузинского лидера были непрофессиональными, а антироссийские протесты, по словам премьера, стали результатом противостояния оппозиции с действующей властью.
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Комментарии6
Шоу-бизнес , Налог на доходы , Дмитрий Медведев , Саломе Зурабишвили , Сергей Гаврилов , Владимир Соловьев , Нино Катамадзе , Госдума , МВД
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