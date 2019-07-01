Владимир Соловьёв прокомментировал в Twitter решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России. Телеведущий выразил сомнение, что артистка пользуется у жителей страны большой популярностью.
Просите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти? И почему союз грузин России…https://t.co/pIvFYqQxrQ— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 30 июня 2019 г.
«Просите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти?» — задался вопросами Соловьёв.
Ранее, по данным РИА Новости, Нино Катамадзе на своей странице в Facebook разместила сообщение, в котором уверила поклонников, что прошедшее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним перформансом на территории РФ.
«Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!» — написала певица, аргументировав своё заявление поддержкой соотечественников, протестующих против «оккупации» Россией Абхазии и Южной Осетии.
Позже, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание «Ведомости», пост был удалён со страницы артистки.
Митинги в Тбилиси начались 20 июня после того, как в Грузию для участия в сессии Межпарламентской ассамблеи православия въехала российская делегация во главе с депутатом Госдумы РФ Сергее Гавриловым, по мнению демонстрантов, якобы участвовавшим в боевых действиях в Абхазии. Протестующие требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии.