Просите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти? И почему союз грузин России…https://t.co/pIvFYqQxrQ— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 30 июня 2019 г.