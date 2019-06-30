Отказавшейся выступать в России Катамадзе посоветовали «сидеть у себя в Грузии»

Он отметил, что в России артистку никто не обижал, и призвал ее ответить за свои слова. «Когда люди делают такое заявление, они должны нести за это ответственность. Пусть сидит у себя в Грузии, там гастролирует», — сказал Пригожин.

По мнению продюсера, любое большое государство будет доминировать над маленьким. «С соседями надо жить по-человечески», — добавил он.

Ранее, 30 июня, Нино Катамадзе заявила, что ее выступление на московском фестивале «Усадьба Jazz» 22 июня, вызвавшее критику со стороны грузинского сообщества, стало последним. Она также поддержала митингующих в Тбилиси, собирающихся у здания парламента в Грузии.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста. Митинги были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Радикалы пытались захватить здание парламента, где находились российские представители.