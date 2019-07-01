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Собчак осудили за фото с «не тем режиссером» 

Ura.Ru 22 минуты назад
Фото: URA.RU
Телеведущая Ксения Собчак в соцсети выложила совместный снимок с режиссером Филиппом Янковским. Для поклонников Собчак анонсировала новый проект.
«Кое-что задумали с Филиппом Янковским. И это не реклама сети стоматологий как вы могли подумать глядя на это фото», — написала телеведущая в Instagram.
Однако вместо одобрения на Собчак накатилась волна критики. Поклонники пожурили ее за то, что на снимке «не тот режиссер», намекая на роман с Константином Богомоловым.
Кроме того, возмущение подписчиков вызвала улыбка обоих участников фото.
«Спаси сохрани от такой стоматологии», — написал astakhovben. «Филя, что-то не важно выглядит, даже на фоне Ксюши», — забеспокоилась evgyurk. «Ксюша вы клевые! Жду результат задуманного», — поддержала samaposebe666.
Ранее Собчак раскритиковали за новый имидж. Телеведущая показала новую прическу. Однако многим смена образа не понравилась.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Янковский , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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