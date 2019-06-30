Орбакайте высказалась о конфликте с Пугачевой

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Орбакайте отреагировала на слухи о конфликте с Пугачевой 

Teleprogramma.pro + ещё 1 40 минут назад
Певица и актриса Кристина Орбакайте отреагировала на слухи, что якобы у нее возник конфликт с матерью Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой.
Звезда привела яркие заголовки информагентств. В одном из них утверждается, что мать и дочь в последнее время стали жить, как кошка с собакой. Якобы Пугачева довела Орбакайте до седых волос. В другом заголовке говорится, что именно Кристина Орбакайте — мать детей Примадонны и телеведущего Максима Галкина Лизы и Гарри. Наконец, еще в одном материале повествуется о том, что якобы актриса получила в лоб за неуважение к российскому флагу.
«Решила посмотреть новости. Да уж, теперь точно понятно, наша жёлтая «пресса» превосходит себя. Всем хорошего вечера», — заявила Кристина Орбакайте.
Любопытно, что в комментариях отметилась продюсер Яна Рудковская. Она заявила, что Орбакайте не стоит удивляться. На это Кристина ответила, что слухи о ее личной жизни идут с самого детства, поэтому она спокойна к ним относится и привыкла уже не обращать внимания.
Не прошел мимо публикации и давний друг семьи Аллы Пугачевой композитор Игорь Николаев. «Кристи, понимаю тебя! Про нас пишут такое на ровном месте, что… Ну что, будем умиляться или судиться?» — спросил он певицу. «Как всегда смеяться», — ответила она.
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Видео , Игорь Николаев , Кристина Орбакайте , Яна Рудковская , Максим Галкин , Алла Пугачева
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