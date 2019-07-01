Инсульт — не помеха? Носков замахнулся на камбэк

Певец Николай Носков , переживший инсульт, готовится выйти на сцену. Продюсер Виктор Дробыш поделился видео, на котором артист впервые за два года спел песню. Пока точно неизвестно, в каком состоянии находится исполнитель, так как в последнее время ни он, ни его представители никак не комментируют процесс реабилитации.

Продюсер Виктор Дробыш опубликовал в своем инстаграме видео с заслуженным артистом России Николаем Носковым. На кадрах видно, как певец, сидя на стуле, впервые за долгое время спел композицию на английском языке.

«Николай Носков на студии. Наконец-то. Теперь я точно могу сказать: ждите его сольный концерт в конце года!» — написал в комментарии к записи Дробыш.

В 2017 году Носков был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как пережил инсульт. Тогда в СМИ появилась информация о том, что у него нарушились речевые и двигательные функции. На протяжении двух лет артист не давал концерты. Кроме того, было неясно, сможет ли он вернуться на сцену.

«Вот он — великий! Слава тебе, Господи, музыка — forever», — говорит Дробыш в ролике.

В комментариях к публикации поклонники Носкова пожелали ему скорейшего выздоровления и возвращения на сцену. «До слез», «Здоровья и благодарного зрителя», «Не самый легкий период его жизни! Черная полоса позади!», «Только вперед, только успехов», — написали пользователи соцсети.

С поддержкой музыканта также выступил певец Денис Клявер . «Это просто невероятно крутая новость. С возвращением, дорогой Николай», — отметил бывший участник группы «Чай вдвоем».

В марте этого года продюсер Иосиф Пригожин встретился с Носковым и рассказал, что тот приходит в себя после инсульта. Он также сообщил, что певец появился на вечеринке по случаю одной из презентаций.

«Вчера был особенный вечер. Счастлив был снова встретиться с легендарным и одним из самых моих любимых артистов Николаем Носковым», —поделился совместным снимком с артистом Пригожин.

Говоря о состоянии Носкова после инсульта, его жена Марина в программе «Пусть говорят» рассказывала, что у него была «сильная депрессия».

«В реанимации пролежал трое суток, быстро пришел в сознание, но не мог говорить. На третий день он уже сидел. У него прошла частичная парализация правой стороны тела. У Николая сначала была сильная депрессия, но потом он выкарабкался», — призналась она.

По ее словам, в последний день перед инсультом Носков очень переживал из-за работы и поэтому оказался один на даче, где около суток провел без помощи. О том, что пятикратный обладатель премии «Золотой граммофон» пережил инсульт, сообщил его бывший коллега по группе «Парк Горького» Алексей Белов в августе прошлого года.

«Коля сейчас очень болен, у него был инсульт. Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт. Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги», — цитировало его РИА «Новости».

Носков был госпитализирован в тяжелом состоянии для прохождения курса интенсивной терапии еще в конце марта 2017-го. Спустя некоторое время здоровье певца удалось стабилизировать.

«По результатам проведенного обследования врачи готовят его к операции по удалению тромба в шейном отделе», — говорилось на его официальном сайте.

Параллельно с этим в пресс-службе 63-летнего исполнителя объявили о переносе выступлений в рамках юбилейного гастрольного тура «6:0».

Уже вскоре певец был переведен из реанимации в стационар. «На основании заключения лечащих врачей Николай Иванович переведен из реанимационного отделения в стационар», — пояснили на сайте артиста.

Позднее, в августе 2017-го, к поклонникам обратился уже сам Носков. Он решил лично опровергнуть различные слухи о своем здоровье. Как тогда отметил артист, у него постепенно восстанавливаются речь и двигательные функции.

«Мое состояние после болезни стабилизировалось и становится значительно лучше с каждым днем, — заявил он на своей странице «ВКонтакте». — Надеюсь, что ваше участие станет тем стимулом, который поможет мне перебороть недуг гораздо быстрее. Назло всем своим недоброжелателям и злопыхателям заявляю: «Я жив, скоро буду совершенно здоров и готов вновь радовать своих слушателей новыми песнями, которые планирую записать в ближайшем будущем!»