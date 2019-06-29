Бузова заступилась за располневшую Бритни Спирс

После снимка с неудачным фотошопом папарацци застали американскую певицу не в лучшей форме.

Бритни Спирс приводит себя в форму после лечения в психиатрической больнице. Певица считает себя стройной, поэтому часто обвиняет фотографов в том, что они намеренно делают её толще на снимках. При этом Спирс сама не очень удачно обрабатывает фото.

Недавно папарацци Dailymail застукали звезду, когда она возвращалась с тренировки. Бритни Спирс продемонстрировала накачанные ноги в тканевых шортах. Портал Super.ru заметил, что певица выглядит заметно толще, чем на собственном снимке, который она опубликовала в Instagram.

Бритни Спирс примерила школьную форму, похожую на костюм в её первом клипе «Baby one more time». Однако певица переусердствовала с фотошопом, когда пыталась сделать талию стройнее. В итоге шкаф на фоне «поплыл».

Бузова переживает за Бритни Спирс. Скриншот: instagram.com/super.ru/

В комментариях к посту Ольга Бузова заступилась за Бритни Спирс. Она написала: «Я так люблю её и переживаю. Пожалуйста, хватит». Большинство подписчиков согласились с ведущей «Дома-2». По их мнению, американская певица не выглядит толстой.