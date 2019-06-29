Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с Бари Алибасовым

Советский, российский музыкант, певец, автор песен и аналитик, дал свою оценку свистопляске вокруг продюсера Алибасова, с которым много лет назад, на заре карьеры, сотрудничал. И оценка Юрия Эдуардовича нынешней деятельности Бари Каримовича жестка.

Как считает Лоза, Алибасов, то сольно, то с котом Чучей вот уже месяц не выходящий из новостийных топов, просто всеми цинично манипулирует (чего, в общем-то, его пиарщик и не отрицает).

Аналитик сообщил KP.RU, что ему Алибасов "вообще неинтересен". И неинтересен давно: "Я с ним не общаюсь с 1983 года… Это сколько получается — 36 лет? Столько лет я не работаю в "Интеграле", — рассказал Лоза, имея в виду советскую группу, основанную Алибасовым.

При этом Юрий подчеркнул, что даже тогда они если и общались, то "только по необходимости". "Алибасов — не моя тема", — заверяет Лоза.

"Чем чаще вы о нем пишете, чем чаще его имя упоминаете, тем лучше. Ему лучше! Вы же все на него работаете. Вы его раскручиваете, распиариваете", — распёк музыкант периодику. Заключив: "Для Алибасова самое страшное — это забвение. Если бы вы о нем не писали, все что он делает, потеряло бы смысл".

Перед этим сообщалось, что Алибасов и его Чуча снимутся в "Брате 3". Также ранее прошла информация, что Алибасов передумал брать в группу "На-На" транссексуалов.