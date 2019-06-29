Лобода осудила каминг-аут своих коллег 

Публичное выяснение отношений солисток группы «Серебро» Елены Темниковой и Ольги Серябкиной, сопровождавшееся откровениями и каминг-аутом одной из певиц, не оставило равнодушной их коллег. Так, певица Светлана Лобода выразила удивление происходящим. Решив, впрочем, не называть конкретных имен. «Тайны дома должны оставаться в доме…» — написала она в Инстаграме.
Ранее в YouTube-шоу «А поговорить?!» Темникова рассказала о романе продюсера Максима Фадеева и Серябкиной.. Последняя не осталась в долгу и заявила о том, что ее с Темниковой связывали весьма близкие отношения, длившиеся несколько лет. Свои роман с Фадеевым она опровергла, сказав, что все это домыслы стремящейся отомстить ей подруги.