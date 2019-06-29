Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лобода осудила каминг-аут своих коллег 

Рамблер 32 минуты назад
Публичное выяснение отношений солисток группы «Серебро» Елены Темниковой и Ольги Серябкиной, сопровождавшееся откровениями и каминг-аутом одной из певиц, не оставило равнодушной их коллег. Так, певица Светлана Лобода выразила удивление происходящим. Решив, впрочем, не называть конкретных имен. «Тайны дома должны оставаться в доме…» — написала она в Инстаграме.
Серябкина призналась в однополом романе с Темниковой
Ранее в YouTube-шоу «А поговорить?!» Темникова рассказала о романе продюсера Максима Фадеева и Серябкиной.. Последняя не осталась в долгу и заявила о том, что ее с Темниковой связывали весьма близкие отношения, длившиеся несколько лет. Свои роман с Фадеевым она опровергла, сказав, что все это домыслы стремящейся отомстить ей подруги.
Шоу-бизнес , Видео , Максим Фадеев , Светлана Лобода , Елена Темникова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин помог растерявшейся Меркель18
«Предательство Америки»: Трампа уничтожили за встречу с Путиным270
Путина поразила реакция Запада на его слова167
Кремль прояснил ситуацию с поставкам С-400 Турции29
Тайная болезнь? Почему Меркель трясет14
Видео
01:35
Лобода осудила каминг-аут своих коллег
Шоу-бизнес
10:01
Путин ответил на просьбу Зеленского
Политика В мире
00:33
Путин помог растерявшейся Меркель
Политика
10:01
У Путина состоялся непростой диалог с Абэ
Политика Азия
04:21
«Спектакль принес 26 млн»: признание сына Алибасова
Шоу-бизнес Статьи
03:40
Заболевшие раком Рыбин и Сенчукова сделали заявление
Шоу-бизнес
10:01
Путина поразила реакция Запада на его слова
Политика
01:51
«Необычайный человек»: Трамп рассказал о Путине
В мире Статьи
01:27
«Был пьян»: Убийство на Курском вокзале попало на видео
Происшествия Криминал
05:42
Путин отказался просить о снятии санкций
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение