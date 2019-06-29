Лобода осудила каминг-аут своих коллег

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Лобода призвала молчать Темникову и Серябкину о своем романе 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Украинская певица Светлана Лобода заявила, что удивлена словами Ольги Серябкиной о ее романе с экс-участницей группы «Серебро» Еленой Темниковой. Лобода считает, что такие вещи должны оставаться среди близких. Об этом она заявила в своем Instagram.
«Тайны дома должны оставаться в доме», — заявила Лобода.
Тайну о романе раскрыла Ольга Серябкина, которая напомнила, что разлад в группе начался из-за ревности и обычной женской конкуренции. Также она не удержалась и рассказала о своем личном творческом росте.
Напомним, группа «Серебро» была основана в 2006 году. В 2007 году артистки представили Россию на песенном конкурсе «Евровидение». С 2014 года коллектив работал без Елены Темниковой, а в 2018 году сольную карьеру начала Ольга Серябкина.
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Шоу-бизнес , Видео , Светлана Лобода , Елена Темникова
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