Брат Марьянова до сих пор не смирился со смертью актера

Родной брат актера Дмитрия Марьянова Михаил в студии программы «Далекие близкие», которая выходит на канале «Россия-1» рассказал, как ему сообщили о смерти родного человека. Надо отметить, что Михаил на три с половиной года старше своего ушедшего из жизни в 2017 году брата. При этом он похож на него, как две капли воды.

«Я приехал из командировки 14 октября, а через день он умер. Мне позвонила убитая горем Ксения. Она не могла говорить. Сказала только, что осталась одна и повесила трубку. Я, конечно, был в полном шоке. Беды ничего не предвещало», — заявил он.

По словам Михаила, он не может считать своего брата алкоголиком. При этом, конечно, признает, что тот выпивал.

«Но все мы люди. Я тоже выпиваю. Скажу, что в клинику Димка попал по собственной воле. Он такой человек, что без его решения ничего не делается. Он просто захотел подлечиться, а оказалось, что уже и не вышел из больницы», — добавил брат.

Как считает Михаил Марьянов, его звездный брат — очень сильный человек. Он никогда не жаловался на личные проблемы. При этом он очень переживал, что редко видит своего сына Даниила, который появился на свет от предыдущих отношений.