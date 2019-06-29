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Брат Марьянова до сих пор не смирился со смертью актера 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Родной брат актера Дмитрия Марьянова Михаил в студии программы «Далекие близкие», которая выходит на канале «Россия-1» рассказал, как ему сообщили о смерти родного человека. Надо отметить, что Михаил на три с половиной года старше своего ушедшего из жизни в 2017 году брата. При этом он похож на него, как две капли воды.
«Я приехал из командировки 14 октября, а через день он умер. Мне позвонила убитая горем Ксения. Она не могла говорить. Сказала только, что осталась одна и повесила трубку. Я, конечно, был в полном шоке. Беды ничего не предвещало», — заявил он.
По словам Михаила, он не может считать своего брата алкоголиком. При этом, конечно, признает, что тот выпивал.
«Но все мы люди. Я тоже выпиваю. Скажу, что в клинику Димка попал по собственной воле. Он такой человек, что без его решения ничего не делается. Он просто захотел подлечиться, а оказалось, что уже и не вышел из больницы», — добавил брат.
Как считает Михаил Марьянов, его звездный брат — очень сильный человек. Он никогда не жаловался на личные проблемы. При этом он очень переживал, что редко видит своего сына Даниила, который появился на свет от предыдущих отношений.
«Он был счастлив в своей профессии. Работа приносила ему счастье. Знаю, что у него был тромбоз. Он принимал разжижающие средства. На здоровье никогда не жаловался. Говорил, что у него все замечательно», — отметил Михаил Марьянов.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Марьянов
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