Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Отдыхать не поедем»: Рыбин и Сенчукова вынуждены отказаться от курортов 

Рамблер + ещё 1 3 минуты назад
Исполнители Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова решили отказаться от отпуска из-за диагностированного у них ранее рака кожи, сообщает teleprogramma.
Несмотря на то, что им удалось преодолеть недуг, определенные ограничения на них он накладывает. Им нельзя долго находиться под солнцем, поэтому на курорты пара не ездит. Поэтому все чаще время они проводят в подмосковном Долгопрудном, где у них есть сад и дом.
«Находиться под палящим солнцем нам нельзя, поэтому отдыхать этим летом не поедем… Что касается болезни, к счастью, сейчас это лечится!» — сказала Сенчукова.
Ранее Сенчукова рассказывала, что рак кожи был спровоцирован тем, что пара слишком часто загорала, к тому же без солнцезащитных средств. Потом оба обнаружили на коже странные пятна. С заболеванием удалось справиться, но теперь приходится соблюдать меры предосторожности.
Шоу-бизнес , Видео , Виктор Рыбин , Наталья Сенчукова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина поразила реакция Запада на его слова98
Кремль прояснил ситуацию с поставкам С-400 Турции
Путин ответил на просьбу Зеленского206
«Необычайный человек»: Трамп рассказал о Путине91
«Был пьян»: Убийство на Курском вокзале попало на видео162
Видео
01:35
Лобода осудила каминг-аут своих коллег
Шоу-бизнес
10:01
Путин ответил на просьбу Зеленского
Политика В мире
04:21
«Спектакль принес 26 млн»: признание сына Алибасова
Шоу-бизнес Статьи
03:40
Заболевшие раком Рыбин и Сенчукова сделали заявление
Шоу-бизнес
10:01
Путина поразила реакция Запада на его слова
Политика
01:51
«Необычайный человек»: Трамп рассказал о Путине
В мире Статьи
01:27
«Был пьян»: Убийство на Курском вокзале попало на видео
Происшествия Криминал
05:42
Путин отказался просить о снятии санкций
Политика Ближний Восток
01:49
«Позор Украины»: в Раде ждут отставки Климкина
В мире Статьи
00:18
«Пять или шесть полов напридумали»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение