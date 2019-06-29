Заболевшие раком Рыбин и Сенчукова сделали заявление

«Отдыхать не поедем»: Рыбин и Сенчукова вынуждены отказаться от курортов

Несмотря на то, что им удалось преодолеть недуг, определенные ограничения на них он накладывает. Им нельзя долго находиться под солнцем, поэтому на курорты пара не ездит. Поэтому все чаще время они проводят в подмосковном Долгопрудном, где у них есть сад и дом.

«Находиться под палящим солнцем нам нельзя, поэтому отдыхать этим летом не поедем… Что касается болезни, к счастью, сейчас это лечится!» — сказала Сенчукова.

Ранее Сенчукова рассказывала, что рак кожи был спровоцирован тем, что пара слишком часто загорала, к тому же без солнцезащитных средств. Потом оба обнаружили на коже странные пятна. С заболеванием удалось справиться, но теперь приходится соблюдать меры предосторожности.