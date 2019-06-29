«Спектакль принес 26 млн»: признание сына Алибасова

Сын продюсера Бари Алибасова признался, что история с отравлением помогла ему и пиар-менеджеру артиста Вадиму Горжанкину заработать 26 млн рублей. По его словам, они каждый день придумывали, как лучше подавать новости о пострадавшем, «чтобы об этом писали все СМИ и при этом нигде не наврать».

Сын известного продюсера Бари Алибасова в комментарии «Ридус» подтвердил недавнее заявление пресс-секретаря артиста Вадима Горжанкина о том, что история об отравлении отца чистящим средством оказалась «спектаклем» для улучшения финансового состояния его команды.

«Безусловно, мы с Вадимом [Горжанкиным] каждое утро садились и придумывали, каким образом мы будем подавать новости сегодня, — признался он. — Мы профессионалы в создании драматургии».

В то же время Алибасов-младший подчеркнул, что отравление действительно имело место быть.

«Однако мы драматургию создаем из того, что на самом деле было. И наша задача — преподнести истории вокруг отца таким образом, чтобы об этом писали все СМИ и при этом нигде не наврать, чтобы потом не было стыдно», — заявил он.

Комментируя ажиотаж вокруг ситуации, сын основателя группы «На-на» отметил, что инцидент с отцом позволил ему и Горжанкину заработать.

«Особенно нас всех спас кот — он прекрасно отработал. Теперь рекламных предложений у меня и у Вадима накопилось на 26 млн рублей. На кота сейчас выстроилась очередь», — поделился он.

Накануне Горжанкин объяснил свои слова о «спектакле» с отравлением продюсера. По его словам, тема самочувствия артиста привлекла повышенное внимание из-за того, что его представители активно информировали СМИ о состоянии его здоровья. При этом пиар-директор подчеркнул, что никакого обмана в происходящем не было.

«Я имел в виду, что все, что происходит в нашей жизни — это спектакль. Я имел в виду в таком контексте. Уже официально доказано, что Бари Каримович отравился, он лежал в больнице, есть все заключения», — цитирует его РИА «Новости».

Представитель Алибасова добавил, что музыкант хорошо себя чувствует и «полон творческих планов».

Ранее Бари Алибасов-младший заявил, что его пугают неадекватные заявления отца. По словам продюсера, последние дни он провел в плену, где его связывали и били. Кроме того, он грозился, что лишит сына наследства. Сам сын артиста признался, что находится в глубоком шоке от высказываний отца.

«Он где-то процентов 80 речи очень складный и логичный, а процентов 20 каких-то непонятных. Ну, трэша: что он из командировки приехал, что я там у него квартиру отобрать пытаюсь и так далее», — сказал он в беседе с «Говорит Москва».

Алибасов-младший предположил, что у артиста после медикаментозного сна «в голове все смешалось». По его мнению, проблема, которую он был вынужден решать в семье Шукшиных, он спроецировал на себя и теперь убежден, что в его семье могла произойти такая же история.

«Либо у отца просто помутнение, либо дома ему кто-то под медикаментами начинает вкладывать непонятные факты. Так что я сейчас срочно вылетаю в Москву разбираться в этой ситуации. Выглядит все очень печально», — отметил он.

Вместе с тем сын продюсера заверил, что обвинения в охоте на наследство отца абсурдны, поскольку он переоформил на него половину недвижимости, когда ему было 14 лет.

«То есть, я вообще не понимаю, откуда может возникнуть история с завещанием, когда все, что он хочет отдать мне, отдал мне сразу, как привез в Москву», — пояснил он.

По словам сына Алибасова, о том, что он является обладателем огромного количества объектов недвижимости, он узнал около пяти лет назад. Кроме того, он заверил, что в жизни отец помогал ему в основном своими советами.

«Денег я у него никогда в жизни не брал, но своими советами он мне помог заработать гораздо большее состояние, чем вся его недвижимость вместе взятая. Поэтому вопрос с наследством абсолютно неактуален», — подчеркнул Алибасов-младший.

Он также пояснил, что последние два дня не мог быть рядом с отцом, поскольку был вынужден улететь на похороны бабушки.

4 июня Бари Алибасов был экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского после того, как по ошибке выпил средство для прочистки труб, известное как «Крот». У него были диагностированы ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Тогда основателя группы «На-на» подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 17 июня артист выписался из больницы.