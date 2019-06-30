Жива-здорова? Что на самом деле происходит с Мариной Хлебниковой

Певица Марина Хлебникова прокомментировала обрушившиеся на нее обвинения в алкоголизме. Исполнительница заявила, что поправилась на 3 килограмма, прекрасно себя чувствует и скоро полетит с дочкой на отдых.

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова прокомментировала обвинения в алкоголизме, выдвинутые в ее адрес певцом Александром Медведевым (Шурой).

В настоящее время исполнительница прекрасно себя чувствует и собирается в отпуск, передает «Собеседник».

«Обо мне говорят всякие глупости столько, сколько я живу!

Я жива-здорова, очень хотим скоро улететь отдыхать вместе с дочкой», — поделилась 53-летняя артистка.

Обвинения со стороны Шуры, по мнению Хлебниковой, обеспечили ему дополнительный пиар в преддверии очередного концерта.

Также певица отметила, что не реагирует на выпады относительно ее образа жизни и постаревшего внешнего вида.

«Я потеряла много веса, но сейчас уже начинаю набирать. Недавно ко мне вернулось целых три килограмма. Все время стараюсь кушать, но вес добавляется очень медленно», — призналась Хлебникова.

Ранее она приняла участие в творческом вечере композитора Александра Зацепина в эфире православного телеканала «Спас». Одна из главных звезд 90-х опубликовала в инстаграме видеозапись с мероприятия.

«С огромным удовольствием выступила с нашей общей песней «Дожди» на творческом вечере Александра Зацепина в эфире телеканала «Спас!» — — написала Хлебникова.

Также в видео попал разговор певицы с ведущим передачи и 93-летним композитором, написавшим музыку к ее песне «Дожди». Общаясь с присутствующими в студии, Хлебникова рассказала историю появления своего хита.

«Дело было вечером. Друзья достали мне телефон Александра Зацепина. Я набрала ему и сказала, что это Марина, которая спела песню «Чашка кофею». Мне нужна мелодия для новой песни. Умоляю вас.

Влюбитесь в меня на два месяца как композитор. В итоге Зацепин сказал мне приезжать к нему в гости. Он показал мне много мелодий. Я выбрала в итоге под номером четыре. Я долго сочиняла слова для этой песни. Именно Зацепин меня вдохновил», — вспомнила артистка.

Незадолго до появления в шоу на телеканале «Спас» Хлебникова принимала участие в передаче «Привет, Андрей !». Выпуск был посвящен выздоровлению продюсера Бари Алибасова , случайно выпившего жидкость для чистки труб.

Заходя в студию, певица набросилась на продюсера и заявила, что чуть ли хочет его убить.

«Как ты мог? Убила бы. Ты же знаешь, что Антона [Логинова — первого мужа певицы] нет [в живых]», — воскликнула Хлебникова, после чего расплакалась и поцеловала Алибасова.

Ведущий передачи Андрей Малахов напомнил о том, что в эфире YouTube-шоу блогера Анастасии Ивлеевой певец Александр Медведев (Шура) обвинил Хлебникову в алкоголизме, увидев ее на новой фотографии. Нездоровый внешний вид сильно похудевшей и постаревшей певицы шокировал Шуру, и он сделал вывод, что она злоупотребляет алкоголем.

Обеспокоенный артист заявил, что хочет показать коллегу наркологу.

Сама Хлебникова назвала слова Шуры «бредятиной» и отметила, что они не настолько близкие друзья, передает Teleprogramma.Pro.

«Это бредятина! Саша Медведев — мой приятель, мы в очень хороших отношениях, но он не такой большой друг, чтобы говорить обо мне объективно. Значит не друг, а какой-то враг. Честно сказать, я не имею понятия, почему Саня так сказал… На него не похоже. Для меня это бомба! Наверное, у каждого человека свои резоны», — сказала певица.

Она призналась, что похудела до 41 килограмма из-за сильного стресса после смерти своего первого мужа, музыканта Антона Логинова

После того, как супруги развелись, певица вышла замуж за бизнесмена Михаила Майданича. Расставшись со вторым мужем, она вернулась к пережившему инсульт Логинову и начала о нем заботиться.

Бывшая жена перевезла музыканта в свою квартиру, где осенью 2018 года он совершил самоубийство. Это стало сильным ударом для 53-летней звезды, и она была госпитализирована с расстройством психики.

В студии шоу «Привет, Андрей!» все обратили внимание на нездоровую худобу Хлебниковой и пытались поддержать артистку. На предложение Малахова о помощи она ответила отказом, заявив, что хорошо себя чувствует.