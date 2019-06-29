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Виторган признался, как отреагировал на посещение Ксенией Собчак его спектакля 

Аргументы Недели 2 часа назад
Фото: ТАСС
Ксения Собчак посетила спектакль, над которым её бывший муж Максим Виторган трудился во время расставания с журналисткой. Актёр рассказал, как отреагировал на визит своей экс-супруги.
Ксения Собчак пришла поддержать Виторгана на премьере его новой постановки, где Максим выступил в качестве постановщика, передаёт СтарХит. Бывшие супруги не раз заявляли, что после развода планируют сохранить тёплые и дружеские отношения.
Виторган признался, что для него визит Собчак не стал сюрпризом, поскольку он знал заранее о том, что она собирается прийти.
«Ничего не почувствовал, потому что знал, что она придет. Она попросила, я пригласил, и она пришла. Спасибо ей, что поддержала. Даже написала какой-то отзыв», — сказал Виторган.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Ксения Собчак , StarHit
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