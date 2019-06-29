Виторган признался, как отреагировал на посещение Ксенией Собчак его спектакля

Ксения Собчак посетила спектакль, над которым её бывший муж Максим Виторган трудился во время расставания с журналисткой. Актёр рассказал, как отреагировал на визит своей экс-супруги.

Ксения Собчак пришла поддержать Виторгана на премьере его новой постановки, где Максим выступил в качестве постановщика, передаёт СтарХит. Бывшие супруги не раз заявляли, что после развода планируют сохранить тёплые и дружеские отношения.

Виторган признался, что для него визит Собчак не стал сюрпризом, поскольку он знал заранее о том, что она собирается прийти.