«Уже купил пистолет»: на «Тату» нацелился садист

Бывшая вокалистка популярного дуэта «Тату» Лена Катина рассказала о том, что неизвестный мужчина угрожает ей расправой. По словам певицы, это началось после того, как было публично объявлено о ее предстоящем выступлении на крупном музыкальном фестивале в Польше

Экс-солистка скандального дуэта «Тату» Лена Катина стала жертвой интернет-угроз от незнакомого мужчины, сообщает «СтарХит». По словам 34-летней исполнительницы, терроризирующие послания приходят не только ей, но и членам ее фан-группы.

Артистка рассказала, что неприятная история началась после того, как было публично объявлено о ее предстоящем выступлении на крупном музыкальном фестивале в Польше, который пройдет в середине этого лета.

«Угрозы — не редкость, но именно эти привлекли наше внимание из-за того, что мои поклонники стали пересылать мне скриншоты с просьбой отказаться от концерта. Они боятся, что меня могут убить. — рассказала поп-звезда в беседе с изданием.

— Предупреждения были отправлены моей маме, моему мужу и директору — всем, кого смогли найти из моего окружения. На скринах некий мужчина писал, что уже купил пистолет».

Певица призналась, что сначала происходящее напомнило ей сюжет фильма «Телохранитель» с покойной певицей Уитни Хьюстон в главной роли.

«Всякое же бывает. Люди разные, некоторые — с психическими отклонениями. Бывали же всякие случаи, на публичных людей иногда совершают покушение», — отметила Катина.

Несмотря на тревожную ситуацию, исполнительница приняла решение не отменять выступление на фестивале, однако благоразумно оставила заявление в полиции.

«Конечно, я поеду и буду работать. Мы отправили всю информацию организаторам — скриншоты с угрозами и фотографию мужчины. Кроме того, я написала заявление в полицию. Теперь у всех есть информация об этом человеке. Мне обещали усилить охрану. Надеюсь, все будет нормально», — сказала артистка.

Вместе с тем, Катина призналась в том, что последнее время из-за гнетущей атмосферы ее стали мучить ночные кошмары.

«В одном из них я лежала где-то в поле или в лесу, свернувшись калачиком, рядом с каким-то камнем — я пыталась остаться незамеченной. Была кромешная тьма, но я видела, как мимо меня идут незнакомые мне люди, а потом все пропали и наступила абсолютная тишина. — поделилась звезда. — Попытавшись подняться, я вдруг осознала, что вокруг себя вижу огромные буквы алфавита, а сама лежу на палке у основания «П». П — Польша».

Одна из самых популярных и успешных групп «нулевых» годов «Тату» распалась десять лет назад.

В этом году дуэт мог отметить свое двадцатилетие. В настоящее время Лена Катина и Юлия Волкова занимаются сольными проектами и предпочитают не обсуждать свои личные отношения.

В одном из интервью Катина призналась, что слышала много версий, почему же распался коллектив, однако, по ее словам, ни одна из них не соответствует действительности.

«Правда в том, что у нас с Юлей разные взгляды на рабочий процесс и на будущее, вот и все. А контакта между нами нет», — сказала она.

После разрыва Катина преуспела в построении собственной карьеры, она организовала собственный лейбл и выпустила несколько хитов.

Многие поклонники дуэта спрашивают артистку в соцсетях, вероятно ли, что они когда-нибудь вновь соберутся вместе, отметив, что в этом году, в честь 20-летия коллектива это было бы более чем уместно. Однако певица дала понять, что нет никаких оснований на это рассчитывать.

Вместе с тем, по словам Катиной, она всегда с теплотой вспоминает годы своего участия в группе, хоть и признается, что даже спустя десять лет ей не удалось понять, почему «Тату» были столь популярны в 2000-х. Она предположила, что могли совпасть несколько факторов: острая тема песен, профессиональная команда и качественная музыка.

Хиты давно уже несуществующего коллектива и по сей день любят и слушают в мире.

Во время своих выступлений Катина часто исполняет старые хиты и с удивлением отмечает, когда поклонники подпевают не только английским, но и русским текстам.