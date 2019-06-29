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Перенесший инсульт Борис Моисеев уехал на отдых в Юрмалу 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: @bmoiseevpro
Перенёсший инсульт около девяти лет назад певец Борис Моисеев отправился на отдых в Юрмалу. На его страничке в Instagram появилась видеозапись. На кадрах можно увидеть знаменитого певца, которому в этом году исполнилось 65 лет. Он сидит на стуле и о чем-то оживленно беседует с коллегами и друзьями. При этом видно, что у него прекрасное настроение. Судя по всему, вместе с товарищами он готовит шашлык.
Напомним, что здоровье звезды пошатнулось после перенесенного инсульта. У музыканта отнялась левая часть тела. Медики рекомендовали Борису Моисееву прекратить активную творческую деятельность. С тех пор он не дает концертов. Кроме того, медики сказали, что ему нужно полностью исключить употребление алкоголя и курение.
Отметим, что сейчас Борис Моисеев много времени проводит в американском Майами. Там он также проходит восстановление. С чем связан его приезд в Юрмалу пока неизвестно. Не исключено, что его можно будет увидеть на «Рандеву», который уже много лет устраивает его подруга певица Лайма Вайкуле. Музыкальное шоу пройдет в этом латвийском городе через несколько недель.
Ранее Борис Моисеев появлялся на юбилее Примадонны отечественной сцены Аллы Пугачевой. При этом зрители отмечали, что музыкант выглядел неважно. Он даже не мог самостоятельно нести цветы. Примадонне их вручил в итоге его помощник.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Борис Моисеев , Лайма Вайкуле , Алла Пугачева , Юрмала
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