Перенесший инсульт Борис Моисеев уехал на отдых в Юрмалу

Напомним, что здоровье звезды пошатнулось после перенесенного инсульта. У музыканта отнялась левая часть тела. Медики рекомендовали Борису Моисееву прекратить активную творческую деятельность. С тех пор он не дает концертов. Кроме того, медики сказали, что ему нужно полностью исключить употребление алкоголя и курение.

Отметим, что сейчас Борис Моисеев много времени проводит в американском Майами. Там он также проходит восстановление. С чем связан его приезд в Юрмалу пока неизвестно. Не исключено, что его можно будет увидеть на «Рандеву», который уже много лет устраивает его подруга певица Лайма Вайкуле . Музыкальное шоу пройдет в этом латвийском городе через несколько недель.