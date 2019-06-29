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Помощница Петросяна раскритиковала спектакль «Три сестры» Богомолова 

Teleprogramma.pro 37 минут назад
Фото: Instagram
Помощница юмориста Евгения Петросяна тридцатилетняя Татьяна Брухунова раскритиковала спектакль «Три сестры», который поставил известный режиссер, возлюбленный светской львицы Ксении Собчак Константин Богомолов. Постановка с успехом прошла на сцене МХТ имени Чехова.
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«Три сестры» Константина Богомолова на сцене #мхтимапчехова Спектакль сыгран на одной ноте. У актеров на лице полное отсутствие присутствия все два с половиной часа. Текст отлетает от зубов на ура за один выдох, но глаза остаются пустыми. Фишка с операторами и гигантскими экранами заполоняющими собой весь задник сцены отыграна в каждом спектакле Богомолова. Скучно. Пора уже придумать что-то новое. На мой взгляд режиссёр утопил аморфностью своего мышления и, как следствие всей постановки, невероятный творческий потенциал большинства присутствующих на сцене. Очень жаль. Не могу рекомендовать к просмотру. #трисестры #антончехов #константинбогомолов #дарьямороз #софьяэрнст #александраребенок #игорьмиркурбанов

Публикация от  Tatyana Brukhunova (@bruhunova)

По словам Татьяны Брухуновой, которая посетила спектакль, у актеров на лице было полное отсутствие присутствия все два с половиной часа, что шло действие. Текст, как она считает, отлетал от зубов на ура, но при этом глаза актеров оставались пустыми.
«Фишка с операторами и гигантскими экранами, заполоняющими собой весь задник сцены, отыграна в каждом спектакле Богомолова. Скучно. Пора уже придумать что-то новое. На мой взгляд режиссёр утопил аморфностью своего мышления и, как следствие всей постановки, невероятный творческий потенциал большинства присутствующих на сцене. Очень жаль. Не могу рекомендовать к просмотру», — заявила Татьяна Брухунова.
Отметим, что помощница Евгения Петросяна — большая любительница театров. На многие постановки она ходит со своим возлюбленным. В Сети она рассказывает о спектаклях. Как правило, все ее комментарии восторженные, но в этот раз она не оценила игру актеров.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Татьяна Брухунова , Ксения Собчак , Евгений Петросян
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