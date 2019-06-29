Барабанщик трибьют-группы Korn пережил инсульт на сцене и продолжил концерт

У барабанщика трибьют-группы Korn Again Алекса Хидена случился инсульт прямо во время выступления. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

Отмечается, что в прошлом месяц коллектив выступал на фестивале Rockstock в британском городе Стокпорте, когда 28-летний музыкант почувствовал внезапную боль в плече. Через несколько секунд у него онемела левая часть тела, а левый глаз перестал видеть. Несмотря на это, барабанщик доиграл композицию при помощи правой руки, а потом рухнул прямо на сцене. Его доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.

«Я не хотел останавливаться, потому что это песня была одной из первых. Я не хотел подвести группу и аудиторию», — рассказал Хиден.

Он не подозревал, что у него инсульт, и думал, что плохое самочувствие могло быть вызвано низким уровнем сахара или обезвоживанием. Музыкант надеялся, что ему станет лучше, если он попьет газировки или перекусит.

В настоящее время зрение к барабанщику вернулось зрение, однако он в все еще с трудом двигает рукой. Коллектив ищет музыканта, который заменит Хидена на ближайших концертах.

Korn Again являются трибьют-группой американского ню-метал-коллектива Korn. Это означает, что в ходе своих выступлений они исполняют кавер-версии песен своих кумиров.