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«Мне видится лицемерие»: Элтон Джон обратился к Путину 

Рамблер + ещё 2 20 минут назад
Фото: @eltonjohn
Британский певец Элтон Джон упрекнул в лицемерии президента России Владимира Путина. В своем Instagram он написал, что интервью российского лидера в Financial Times его разочаровало, так в нем Путин говорит, что в России нет проблем с правами ЛГБТ-сообщества, при этом фильм о жизни Элтона Джона «Рокетмен» подвергся цензуре.
«Мне видится лицемерие в ваших словах о том, что вы желаете, чтобы ЛГБТ-люди «были счастливы» и что у вас нет проблем в этом. Тем не менее российские дистрибьюторы решили подвергнуть жесткой цензуре мой фильм «Рокетмен», удалив все упоминания о моем обретении истинного счастья благодаря 25-летним отношениям с Дэвидом и воспитанию двух прекрасных сыновей», — написал он.
Элтон Джон также написал о том, что счастлив жить в той части мира, где «правительства эволюционировали настолько, чтобы признать универсальное право человека любить того, кого он хочет». Он также выразил признательность за возможность юридически оформить брак с его супругом Дэвидом.
«Это принесло нам обоим огромный комфорт и счастье», — написал певец.
Путин дал интервью британской газете Financial Times 27 июня. В нем он, в частности, заявил, что в России лояльны к представителям ЛГБТ-сообщества.
Комментарии271
Шоу-бизнес , Политика , Элтон Джон , Владимир Путин , Financial Times
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