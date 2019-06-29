«Мне видится лицемерие»: Элтон Джон обратился к Путину

Британский певец Элтон Джон упрекнул в лицемерии президента России Владимира Путина . В своем Instagram он написал, что интервью российского лидера в Financial Times его разочаровало, так в нем Путин говорит, что в России нет проблем с правами ЛГБТ-сообщества, при этом фильм о жизни Элтона Джона «Рокетмен» подвергся цензуре.

«Мне видится лицемерие в ваших словах о том, что вы желаете, чтобы ЛГБТ-люди «были счастливы» и что у вас нет проблем в этом. Тем не менее российские дистрибьюторы решили подвергнуть жесткой цензуре мой фильм «Рокетмен», удалив все упоминания о моем обретении истинного счастья благодаря 25-летним отношениям с Дэвидом и воспитанию двух прекрасных сыновей», — написал он.

Элтон Джон также написал о том, что счастлив жить в той части мира, где «правительства эволюционировали настолько, чтобы признать универсальное право человека любить того, кого он хочет». Он также выразил признательность за возможность юридически оформить брак с его супругом Дэвидом.

«Это принесло нам обоим огромный комфорт и счастье», — написал певец.

Путин дал интервью британской газете Financial Times 27 июня. В нем он, в частности, заявил, что в России лояльны к представителям ЛГБТ-сообщества.