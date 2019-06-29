Несмотря на протесты продюсеров и актеров оригинальной дилогии, а также министра культуры и простых зрителей, Стас Барецкий не успокивается: известный по участию в группировке «Ленинград» шоумен, шансонье и бывший могильщик собирается приступить к съемкам «Брата 3» уже в конце июля.
«В России всегда было три брата»
Впервые о желании Стаса Барецкого, некогда открытого электронным дуэтом «Елочные игрушки» фрик-шансонье с опытом работы на кладбище, опытом дружбы с Сергеем Шнуровым и опытом съемок в фильмах «2-Асса-2» и «», снять продолжение дилогии Алексея Балабанова «Брат», стало известно в середине февраля. «Мы будем снимать фильм "Брат 3" про младшего сына. Потому что в России всегда было три брата: один был умный, второй хитрый, а третий, извините меня, нормальный. Соответственно, будем еще фильм снимать. В одной из главных ролей будет Дацик, я его заинтересовал в этом плане, он к этому готов. Съемочная группа хорошая есть, замысел, сценарий сейчас прописывается. Фильм будет основан на реальных событиях, будет много из уголовных дел», — говорилось в первом заявлении Барецкого о работе над картиной. Был оглашен и бюджет — 3 миллиона рублей, выделенных поклонниками творчества Барецкого.
«Будем показывать на крутых торрентах вплоть до порносайтов»
13 марта Барецкий и вовсе собрал пресс-конференцию, на которой попытался рассказать о деталях проекта. На логичный вопрос о том, как бы отнеслись к его идее покойные режиссер оригинальной дилогии Алексей Балабанов и исполнитель главной роли Сергей Бодров-младший, шоумен ответил рассказом о том, что автор «Брата» и «Груза-200» незадолго до смерти занял через Барецкого деньги на съемки третьего фильма у инвесторов из ритуального бизнеса. После ухода Балабанова из жизни этот долг якобы повис на самом Барецком, так что триквел для него стал способом эти средства вернуть.
Кроме того, бывший могильщик рассказал о планах снять сразу две версии картины — нормальную и содержащую порнографические сцены, а также «отрубание голов монахам». «Будем показывать на крутых торрентах вплоть до порносайтов. Есть подвязки с владельцами. Он будет висеть на каждом порносайте», — на традиционный кинопрокат Барецкий, по его словам, не рассчитывает. Был назван и предполагаемый актерский состав «Брата 3»: Никита Джигурда в роли киллера, его супруга Марина Анисина, блогеры Юрий Хованский и Саша Спилберг, а также Кирилл Терешин (более известный, как Руки-базуки). Последний даже участвовал в пресс-конференции — но, как сообщают «Аргументы и факты», покинул ее, как только прозвучали слова о порнографической версии фильма.
«Джигурда сыграет киллера по кличке Сатана»
В многочисленных высказываниях о фильме Барецкий тем не менее довольно путано и противоречиво описывал его сюжет — с однозначностью говоря лишь о том, что главным героем будет младший брат Данилы Багрова (не фигурировавший в лентах Балабанова). Тем не менее он озвучил некоторые детали истории, которую он разрабатывает вместе с неким сценаристом Comedy Club: «Джигурда сыграет киллера по кличке Сатана. Это реальный был киллер из уралмашеской группировки, который прославился тем, что получил заказ убрать пять человек, и убрал пять абсолютно других людей. Джигурда будет сидеть на Останкинской башне с винтовкой и отстреливать персонажей ключевых». Как это будет связано с бартом Багрова, Барецкий описал следующим образом: «Брат ему будет препятствовать, а Дацик будет играть монаха-проповедника. Вот такая интрига, можно сказать». Кроме того, по словам Барецкого, Анастасия Волочкова соглашалась сыграть в его ленте владелицу публичного дома. Сама балерина, впрочем, мгновенно отреклась от участия в картине — Барецкий в ответ пригрозил ей судом: по его признанию, он уже выплатил ей аванс в 200 тысяч рублей.
«Просто опозорится, и все»
Идею Барецкого поспешили раскритиковать кинематографисты, принимавшие участие в работе над «Братом» и «Братом 2». Продюсер этих лент и других фильмов Алексея Балабанова Сергей Сельянов назвал затею шоумена «хамством, неуважением и глупостью по отношению к фильму и его создателям» и предположил, что Барецкий «просто опозорится, и все». Кроме того, по словам Сельянова, у шансонье нет прав на использование персонажей оригинальной дилогии.
Кадр: фильм «Брат 2»
Исполнитель роли старшего брата Данилы Багрова Виктор Сухоруков предложил Барецкому вместо триквела создать дом моделей в тюрьме. Режиссер Сергей Бодров-старший охарактеризовал планы Барецкого как «странные», а работавший над саундтреком «Брата 2» лидер группы «Аукцыон» Леонид Федоров не поддержал идею снимать третью часть без участия Алексея Балабанова и отказался писать музыку для нового фильма. Вдова Балабанова Надежда Васильева призналась, что никогда не слышала ни о Барецком, ни о Джигурде, ни о Терешине, потому что не смотрит телевизор. Названные новоиспеченным режиссером в качестве потенциальных актеров для «Брата 3» Иван Краско и Юрий Кузнецов (оба появлялись в первом фильме) также выразили недоумение своей пресловутой причастностью к картине.
«Собираются задействовать лиц с уголовным прошлым»
Вскоре после заявлений Барецкого о работе над картиной на сайте Change.org появилось сразу несколько петиций жителей России с требованием запретить съемки ленты. «Многие выступают против того, чтобы этот фильм был снят, так как в нем собираются задействовать лиц с уголовным прошлым и актеров, не имеющих отношения к фильмам "Брат" и "Брат-2"», — говорится в одной из них. Петиции обращены к министру культуры Владимиру Мединскому, Фонду кино, Сергею Бодрову-старшему, а также обозревателю кинофильмов Евгению Баженову, известному как BadComedian. На вопрос о возможной реакции Минкульта на эти обращения Мединский, как рассказывает «Российская газета», ответил фейспалмом и призвал журналистов не писать об этом проекте «ничего, вообще».
«Появилась возможность перейти от слов к реальному делу»
Несмотря на всеобщие протесты и отсутствие прав, Барецкий настаивает на том, что фильм все-таки увидит свет. 27 июня его пресс-служба пообещала старт съемок в конце июля в Красногорске. «Наконец-то за счет средств, полученных от первых интеграций брендов в фильм, появилась возможность перейти от слов к реальному делу. Съемки начнутся в конце июля. Сейчас идет активная подготовка», — цитирует заявление агентов новоиспеченного режиссера ТАСС. В тот же день высказался на тему и PR-директор недавно пережившего отравление средством для очистки труб музыкального продюсера Бари Алибасова. По его словам, Алибасов не только примет участие в работе над саундтреком (как ранее анонсировал Барецкий, обещавший, впрочем, включить в ленту и песни Ольги Бузовой), но и сыграет одну из ролей: «По сюжету фильма одна из главных героинь — девушка-киллер, которая убивает всех значимых фигур шоу-бизнеса. Бари Каримович будет играть главного продюсера России. Его тоже будут пытаться убить, но ничего не выйдет». Вопрос, по-прежнему ли роль киллера — судя по всему, сменившего пол — сыграет Никита Джигурда, остается открытым.