«Вызвали скорую»: что случилось с Юрой Шатуновым

Бывший солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов был госпитализирован в одну из больниц Новороссийска . Согласно СМИ, причиной тому стала сильная зубная боль. Несмотря на проблемы со здоровьем, он не стал отменять выступление.

По данным издания, инцидент произошел еще 26 июня. Отмечается, что из-за сильной зубной боли певцу вызвали скорую. Тогда врачи отвезли артиста в одну из местных больниц. После обследования и оказания медицинской помощи он вернулся на концертную площадку.

«Пришлось нам обратиться в скорую, приехали клевые девчонки.

Быстро все организовали, отвезли в больничку, сделали снимки. В общем, починили и восстановили меня. Я, конечно, безумно им благодарен за это. Если бы все было иначе, то я сегодня бы не стоял здесь», — сообщил музыкант со сцены.

Представители Шатунова также подтвердили, что за пару часов до выступления ему стало плохо. Однако исполнитель не стал отменять концерт, так как билеты на него были раскуплены еще за неделю до назначенной даты.

Как сообщает издание, сами медики, приехавшие на вызов к Шатунову, были удивлены реакции 45-летнего артиста.

«Для бригады скорой вызов к известному солисту был обычной будничной работой. Медики выполнили ее профессионально. Но, конечно, такая публичная благодарность, объявленная перед большим количеством зрителей, нам очень приятна», — говорится в официальном инстаграме скорой помощи Новороссийска.

Директор Шатунова Аркадий Кудряшов также подтвердил информацию о госпитализации из-за разболевшегося зуба.

В настоящее время у звезды 90-х идет тур по Черноморскому побережью. Отмечается, что билеты на выступления раскуплены, а на самих концертах — «аншлаги». Судя по инстаграму, поклонники артиста с нетерпением ждут его в своем городе.

«В каждом уголке мира ждут твоего приезда, Юра», «Юркины концерты — как будто возвращаешься в детство», «Супер! Где бы ты ни выступал», — написали подписчики артиста в комментариях к его последней публикации в соцсети.

Музыкальная карьера Шатунова началась со знакомства юноши с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым , в тот самый момент как раз искавшего исполнителя для собственных песен. В возрасте 11 лет артист оказался в детском доме, который, как это ни странно, вскоре стал настоящим трамплином для певца к всесоюзной славе.

Сергей Серков. Несмотря на непростой характер Шатунова, пораженный талантом мальчика Кузнецов, решил строить подростковый коллектив под названием «Ласковый май» именно вокруг него. Вскоре к группе присоединились Вячеслав Пономарев

В 1988-м «Ласковый май» выпустил первый альбом, куда вошли едва ли не все главные хиты коллектива — «Белые розы», «Лето», «Седая ночь» и другие популярные композиции. Спустя всего пару месяцев дебютная пластинка группы случайно оказалась у менеджера группы «Мираж» Андрея Разина . Настоящий расцвет коллектива пришелся на конец 80-х — начало 90-х.

«Первый альбом записывался в детском доме, и этим все сказано. Все, что я прожил, все, что было накоплено на сердце, я выражал в своих песнях. Возможно, иногда некоторые из них даже получались жалостливыми.

А вот мой новый альбом записан совсем в другом стиле. Под него можно будет и потанцевать, и повеселиться, и немного погрустить», — рассказывал Шатунов.

Группа «Ласковый май» распалась в 1991 году после того, как Шатунов решил заняться сольной карьерой. Сам артист позднее объяснял развал коллектива периодом взросления его участников.

«Группа действительно распалась на пике популярности, — говорил он в одном из интервью. — Наверное, причина была в том, что ребята просто повзрослели, коллектив-то был из мальчишек 13-14 лет, и когда им стало по 17-18, они задумались, нужно ли им дальше заниматься музыкой? А вдруг получится более успешно воплотить себя в каком-то другом деле, найти свое истинное призвание?»

Покинув «Ласковый май», Шатунов перебрался в Германию, где выучился на звукорежиссера и записал первый сольный альбом.