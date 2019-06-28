Барецкий захотел снять в «Брате-3» Галкина, Пугачёву и Киркорова

Шоумен и музыкант Стас Барецкий не перестаёт интриговать общественности своими заявлениями о съёмках фильма «Брат — 3». Барецкий, по всей видимости, решил собрать в картине всех звёзд российской эстрады и уже заявил о переговорах с Галкиным , Пугачевой и Киркоровым

Недавно Барецкий рассказал, что в криминальной комедии сыграет продюсер Бари Алибасов вместе со своим котом Чучей, передаёт «Российская газета». А теперь пообещал, что и для Максима Галкина в фильме найдётся роль. Шоумен заявил, что супруг Пугачёвой пообещал поговорить с Примадонной и убедить Аллу Борисовну сняться в картине.

«По сценарию, Аллу Борисовну и Максима Галкина, который должен сыграть роль директора подмосковного рынка, убивает киллер», — сообщает Барецкий.

Также шоумен заверил, что с радостью найдёт роль и для Филиппа Киркорова.

«Если он согласится, то мы сразу под него допишем сценарий, чтобы все было совсем круто», — уверяет Барецкий.

Стоит отметить, что Максим Галкин опроверг слухи о своём участии в съёмках фильма.