Шоумен и музыкант Стас Барецкий не перестаёт интриговать общественности своими заявлениями о съёмках фильма «Брат — 3». Барецкий, по всей видимости, решил собрать в картине всех звёзд российской эстрады и уже заявил о переговорах с Галкиным, Пугачевой и Киркоровым.
Недавно Барецкий рассказал, что в криминальной комедии сыграет продюсер Бари Алибасов вместе со своим котом Чучей, передаёт «Российская газета». А теперь пообещал, что и для Максима Галкина в фильме найдётся роль. Шоумен заявил, что супруг Пугачёвой пообещал поговорить с Примадонной и убедить Аллу Борисовну сняться в картине.
«По сценарию, Аллу Борисовну и Максима Галкина, который должен сыграть роль директора подмосковного рынка, убивает киллер», — сообщает Барецкий.
Также шоумен заверил, что с радостью найдёт роль и для Филиппа Киркорова.
«Если он согласится, то мы сразу под него допишем сценарий, чтобы все было совсем круто», — уверяет Барецкий.
Стоит отметить, что Максим Галкин опроверг слухи о своём участии в съёмках фильма.