Звезду «Ласкового мая» экстренно госпитализировали

За несколько часов до концерта 45-летний Шатунов пожаловался на сильную зубную боль, после чего артисту вызвали скорую.

По словам Шатунова, в больнице Новороссийска ему сделали снимки и устранили проблему с зубом.

«В общем, починили и восстановили меня. Я, конечно, безумно им благодарен за это, если бы все было иначе, то я сегодня бы здесь не стоял», — сказал певец зрителям на концерте.

Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал, что певцу поставили пломбу, сделали все «качественно и совершенно бесплатно».