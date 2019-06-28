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Звезду «Ласкового мая» экстренно госпитализировали 

Рамблер 32 минуты назад
Экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в день выступления в Новороссийске.
«Шатунова оставили наедине с гробом мамы на всю ночь»
За несколько часов до концерта 45-летний Шатунов пожаловался на сильную зубную боль, после чего артисту вызвали скорую.
По словам Шатунова, в больнице Новороссийска ему сделали снимки и устранили проблему с зубом.
«В общем, починили и восстановили меня. Я, конечно, безумно им благодарен за это, если бы все было иначе, то я сегодня бы здесь не стоял», — сказал певец зрителям на концерте.
Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал, что певцу поставили пломбу, сделали все «качественно и совершенно бесплатно».
Шоу-бизнес , Видео , Юрий Шатунов , Новороссийск
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