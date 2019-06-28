Зверев: если народ потребует, я готов

Отвечая на вопрос журналистов, он сначала отказался «разгребать» за теми, кто «натырил триллионы», но буквально через секунду заявил, что если «народ потребует» и скажет: «Давай, надо», тогда он готов баллотироваться в Госдуму.

«Я этот вопрос для себя не исключаю…», — подчеркнул Зверев, выступая перед журналистами у здания Мосгорсуда.

В пятницу Мосгорсуд рассматривал апелляцию Зверева на решение Тверского суда оштрафовать его за пикет на Красной площади против строительства китайского завода на Байкале. Решением Мосгорсуда сумма штрафа снижена с 15 тысяч рублей до 10 тысяч рублей.