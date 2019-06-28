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Зверев: если народ потребует, я готов 

Рамблер 27 минут назад
Шоумен Сергей Зверев не исключил своего выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы.
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Отвечая на вопрос журналистов, он сначала отказался «разгребать» за теми, кто «натырил триллионы», но буквально через секунду заявил, что если «народ потребует» и скажет: «Давай, надо», тогда он готов баллотироваться в Госдуму.
«Я этот вопрос для себя не исключаю…», — подчеркнул Зверев, выступая перед журналистами у здания Мосгорсуда.
В пятницу Мосгорсуд рассматривал апелляцию Зверева на решение Тверского суда оштрафовать его за пикет на Красной площади против строительства китайского завода на Байкале. Решением Мосгорсуда сумма штрафа снижена с 15 тысяч рублей до 10 тысяч рублей.
Зверев остался недоволен решением суда, адвокат шоумена Михаил Бирюков заявил, что намерен подать жалобы в Верховный суд и ЕСПЧ.
Комментарии13
Шоу-бизнес , Видео , Михаил Бирюков , Сергей Зверев , ЕСПЧ , Госдума , Мосгорсуд
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