«Ради бабла»: Алибасовы заработали 26 миллионов на шоу вокруг отравления

Бари Алибасов — младший, сын известного продюсера Бари Алибасова, рассказал о том, что в скандале с отравлением отца чистящим средством было постановкой.

Представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин и его сын Бари отреагировали на обвинения в том, что случайное отравление Алибасова жидкостью для очистки труб «Крот» было инсценировкой.

И если Горжанкин заявил, что отравление действительно было спектаклем для поддержания финансового благополучия его работодателя, то Алибасов-младший дал более развернутый комментарий. По его словам, отравление действительно было — однако все то, что окружало его, было срежиссировано.

— рассказал Бари Алибасов — младший в беседе с изданием «Ридус». Алибасов-младший также признался, что распространять правдивые новости об отце ему было нелегко. При этом он подчеркнул, что придумать желтуху ему не составляет труда». Однако теперь, после выписки отца из больницы, его реабилитации и участии в нескольких ток-шоу на центральных каналах он может признаться, что неплохо заработал на скандале.

— не скрывает он.

Бари Алибасов-младший внес ясность и в сообщения о якобы произошедшем конфликте с отцом вокруг наследства. Он утверждает, что слухи о споре Алибасовых распространяет врач Бари-старшего Марият Мухина — для саморекламы.

Бари Алибасова госпитализировали с отравлением 4 июня. У него диагностировали многочисленные ожоги внутренних органов. Продюсера пришлось ввести в искусственную кому на несколько дней, однако все обошлось.

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Текст:Александра Лисица

Фото:Instagram, Global Look Press