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«Хлебнул от всей души»: Алибасов о своем отравлении 

Рамблер + ещё 18 13 минут назад
Продюсер Бари Алибасов заявил, что его отравление не было инсценировкой. Он утверждает, что до сих пор практически ничего не ест и потерял 22 кг в весе, сообщает РИА Новости.
На прошлой неделе «Вечерняя Москва» опубликовала интервью пиар-директора Алибасова Вадима Горжанкина, в котором он заявил, что вся эта громкая история была «спектаклем».
Однако после этого он пустился в длинные объяснения того, что именно имел в виду, говоря о том, что «все, что происходит в нашей жизни — это спектакль».
«Это реальные события, все доказательства есть», — сказал Горжанкин.
Ранее доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер не мог настолько быстро прийти в себя после такого отравления, так как ожог пищевода четвертой степени предполагает полное разрушение его тканей, что приводит к удалению этого органа.
Бари Алибасов по-прежнему настаивает на том, что все это не было пиар-акцией.
«Никогда не пожелаю тебе такой рекламной акции. Хлебнул от всей души. И началось такое! Голова взрывается, рот взрывается, нос, мозги, глаза — все вылетает сразу!» — сказал он в эфире НТВ.
В этой программе он заявил, что пришел на телевидение впервые после отравления. Как отмечает НТВ, это не так: несколько дней назад Алибасов приходил в студию другого телеканала.
4 июня Алибасов был госпитализирован с ожогом пищевода, желудка и дыхательных путей, полученных после отравления жидкостью для прочистки труб. Все это время окружение продюсера подробно информировало общественность о его состоянии. Спустя две недели он был выписан из больницы.
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Шоу-бизнес , Видео , Бари Алибасов , РИА Новости , НТВ
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