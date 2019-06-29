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Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением 

Газета.Ru + ещё 9 24 минуты назад
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара. Об этом сообщает НТВ.
Маски сорваны. Продюсер Алибасова сделал заявление
По его словам, он действительно отравился, выпив случайно средство для очистки труб.
Он отметил, что был в коме на протяжении 12 дней, без питания. Кроме того, уточнил Алибасов, он и сейчас практически ничего не ест.
Он добавил, что до отравления его вес был 104 кг, а сейчас — 82.
Помимо этого, заверил продюсер, у него до сих пор сохраняются провалы в памяти.
В конце он поведал о моменте своего отравления, заверив, что это никакая не рекламная акция и не пиар.
"Хлебнул от всей души. И началось такое! Голова взрывается, рот взрывается, нос, мозги, глаза — все вылетает сразу!", — подчеркнул Алибасов.
Ранее сообщалось, что Алибасов призвал трансгендеров пополнить состав "На-На".
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Шоу-бизнес , Видео , Бари Алибасов
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