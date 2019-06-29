«Хлебнул от всей души»: Алибасов ответил злопыхателям

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Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления 

РИА Новости + ещё 17 10 часов назад
Продюсер Бари Алибасов опроверг обвинения в инсценировке отравления.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что отравление Алибасова является продуманной инсценировкой ради пиара, на эту мысль многих навело быстрое выздоровление продюсера и наличие некоторых несоответствий в произошедшем. В частности, в четверг газета "Вечерняя Москва" опубликовала интервью пиар-директора Алибасова Вадима Горжанкина, в котором он назвал произошедшее "спектаклем". Затем представитель продюсера уточнил, что "все происходящее в жизни — спектакль".
Продюсер напомнил, что пролежал 12 дней в коме, до сих пор почти ничего не ест и с момента отправления похудел на 22 килограмма.
"Никогда не пожелаю тебе такой рекламной акции. Хлебнул от всей души. И началось такое! Голова взрывается, рот взрывается, нос, мозги, глаза — все вылетает сразу!" — возмутился он в эфире НТВ.
При этом продюсер утверждает, что первый раз после отравления пришел в эфир на телевидение. Как отмечает НТВ, это не так: несколько дней назад Алибасов приходил в студию другого телеканала.
В начале июня Алибасов попал в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Несколько дней он провел в медикаментозном сне, затем пошел на поправку. Недавно его выписали из больницы.
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Шоу-бизнес , Видео , Бари Алибасов , Вечерняя Москва , НТВ
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