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Алибасов пригласил трансгендеров в группу «На-На» 

РИА Новости + ещё 5 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Бари Алибасов объявил об обновлении состава группы "На-На", на кастинг также приглашаются и трансгендеры, сообщил "Пятый канал" со ссылкой на продюсера.
"Приоритет будет отдаваться творческим личностям, имеющим в своем активе очень смелые и авангардные идеи, которые они готовы воплощать в жизнь. В качестве кандидатов также будут рассматриваться и трансгендеры — дамы, сменившие пол и примкнувшие к сильной половине человечества", — сказал Алибасов.
Отмечается, что к кандидатам на вступление в группу есть ряд других требований. Например, потенциальному члену группы должно быть 20-25 лет, а его рост должен быть не менее 178 сантиметров.
Группа "На-На" основана в 1989 году. За время существования музыкального коллектива его состав менялся, однако двое музыкантов из канонического состава Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин до сих пор продолжают выступать в группе.
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Шоу-бизнес , Вячеслав Жеребкин , Владимир Политов , Бари Алибасов , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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