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Лолита призналась, что у неё не осталось голосовых связок 

News.ru + ещё 3 25 минут назад
Фото: globallookpress.com
Российская певица Лолита Милявская призналась, что испугалась болезни, которая может разрушить её карьеру.
Артистка рассказала, что из-за проблем с голосовыми связками ей пришлось обратиться за помощью к зарубежным медикам.
Была в Германии на приёме у очень хорошего фониатра. Он меня осмотрел и сказал: «У вас связок нет!», — цитирует Лолиту «Собеседник».
Оказалось, что они просто стёрлись, так как певица выступает живьём уже более 35 лет. При этом специалисты заверили Милявскую, что это процесс, который в целом не повлияет на голос, но остановить его невозможно. В качестве примера она привела продюсера Максима Фадеева, который якобы тоже страдает от этого недуга.
Теперь для меня главное — использовать то, что осталось для живого пения, — добавила артистка.
Ранее News.ru писал о том, что Лолита Милявская сообщила, что за ней следит неизвестный. Во время наблюдения он использует дрон, который поднимается над её болгарским домом.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Лолита Милявская , ИД "Собеседник" , Германия
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