Российской певице оказалось недостаточно 100 тысяч рублей в месяц

По словам певицы, она участвовала в интервью для YouTube-канала «Точки Nad И». В ходе беседы Терешиной задали вопрос о том, смогла бы она прожить на 100 тысяч рублей в месяц. Девушка призналась, что это невозможно.

После публикации видео на экс-солистку обрушилась волна гневных комментариев.

«Главная мысль их была: «Ты зажралась, а как же люди живут на 20 тысяч рублей. Покупайте дешевые крема и не выделывайтесь»», — поделилась она в сообщении.

Терешина решила объяснить свои слова и описала, что можно делать на небольшую сумму доходов. Однако она так жить не привыкла и не хочет начинать.

«Речь шла не о выживании, а о уровни жизни, к которому я пришла. Понятно, что на 20 тысяч рублей можно жить. Плохо жить. Не заниматься здоровьем Можно не водить в школы развития ребенка и не покупать подгузники в которых не преет попка малыша, а покупать самые дешевые, можно самой не заниматься в спортом в клубе, а бегать по улицам (что я так же иногда делаю)», — разъяснила девушка.

Дальше последовало еще много примеров, в которых она упомянула свои траты за месяц. На бензин для машины Терешина тратит порядка 40 тысяч рублей, а лекарства для матери стоят более 20 тысяч рублей..

Татьяна Терешина выступала в составе группы Hi-Fi с 2003 по 2005 годы. После решения об уходе из коллектива девушка начала заниматься сольной карьерой.