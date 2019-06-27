Экс-участница «Тату» обратилась в полицию из-за угроз

Бывшая участница группы «Тату» Лена Катина рассказала, что стала жертвой угроз в социальных сетях от незнакомого мужчины. Он пишет, что расправится с певицей, если она приедет на концерт в Польшу

По словам Катиной, сообщения с угрозами стали приходить после того, как она объявила о своем предстоящем выступлении на фестивале в Польше. После этого поклонники певицы стали присылать ей скриншоты, на которых неизвестный мужчина пишет о намерении совершить нападение и утверждает, что уже даже приобрел для этого пистолет. Опасаясь за жизнь своего кумира, фанаты разослали предупреждения всем, чьи контакты из близкого окружения Катиной смогли найти — маме, мужу, директору.

Однако отказываться от выступления Лена Катина не намерена.

— Конечно, я поеду и буду работать. Мы отправили всю информацию организаторам — скриншоты с угрозами и фотографию мужчины. Кроме того, я написала заявление в полицию, — рассказала певица.

По словам Катиной, организаторы пообещали ей усилить охрану. Сама же исполнительница надеется, что все обойдется, пишет StarHit.

Лене Катиной 34 года. В 1999-2009 годах она выступала в составе группы «Тату», а с 2009 года занялась сольной карьерой. Певица замужем за словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем, пара воспитывает сына.