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Экс-участница «Тату» обратилась в полицию из-за угроз 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывшая участница группы «Тату» Лена Катина рассказала, что стала жертвой угроз в социальных сетях от незнакомого мужчины. Он пишет, что расправится с певицей, если она приедет на концерт в Польшу.
По словам Катиной, сообщения с угрозами стали приходить после того, как она объявила о своем предстоящем выступлении на фестивале в Польше. После этого поклонники певицы стали присылать ей скриншоты, на которых неизвестный мужчина пишет о намерении совершить нападение и утверждает, что уже даже приобрел для этого пистолет. Опасаясь за жизнь своего кумира, фанаты разослали предупреждения всем, чьи контакты из близкого окружения Катиной смогли найти — маме, мужу, директору.
Однако отказываться от выступления Лена Катина не намерена.
— Конечно, я поеду и буду работать. Мы отправили всю информацию организаторам — скриншоты с угрозами и фотографию мужчины. Кроме того, я написала заявление в полицию, — рассказала певица.
По словам Катиной, организаторы пообещали ей усилить охрану. Сама же исполнительница надеется, что все обойдется, пишет StarHit.
Лене Катиной 34 года. В 1999-2009 годах она выступала в составе группы «Тату», а с 2009 года занялась сольной карьерой. Певица замужем за словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем, пара воспитывает сына.
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Шоу-бизнес , Происшествия , Лена Катина , StarHit , Польша
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