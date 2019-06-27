От успеха на «Евровидении» к скандалу на «Голосе»: Алсу — 36

27 июня певица Алсу празднует день рождения — ей исполняется 36 лет. «Газета.Ru» рассказывает о жизни и карьере заслуженной артистки России : от раннего взлета и триумфа на «Евровидении» до ухода в политику и скандала на «Голосе».

Алсу родилась 27 июня 1983 года в Бугульме Татарской АССР в семье предпринимателя и политика Ралифа Сафина (в 2011-м попал в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России» журнала Forbes) и архитектора Разии Исхаковны. Ранние годы будущей заслуженной артистки России проходили в Когалыме Тюменской области , городе известном своим суровым климатом и нефтегазодобывающими предприятиями. Именно там девочка начала заниматься творчеством: когда Алсу было всего пять лет, родители купили ей фортепиано, а также отправили дочь в музыкальную школу. Уже в начале 90-х юная певица перебралась в столицу, где продолжила обучение, а еще через год отправилась за границу: сначала — в США , затем — в Данию , следом — в Великобританию

Карьерный взлет Алсу, как известно, оказался стремительным.

В 1998-м 15-летняя артистка ворвалась в российский шоу-бизнес с синглами «Зимний сон» и «Иногда», которые мгновенно стали суперхитами своего времени. Популярность юной звезды в те годы не знала границ — Сафина регулярно ездила на гастроли, ее песни стали завсегдатаями эфиров радиостанций и телеканалов, тогда как у самой певицы появилась внушительная фан-база. Отношение к творчеству Алсу, впрочем, было неоднозначным — в противовес армии поклонников шли множественные критики ее таланта, считавшие, что добиться известности и признания артистка смогла лишь благодаря финансовой поддержке семьи. За глаза исполнительницу даже стали называть «поющей бензоколонкой», намекая на деятельность ее отца.

Триумф на «Евровидении», свадьба и уход на покой

В мае 2000-го сумасшедшая популярность привела Алсу на «Евровидение», где у девушки, казалось, не было и шанса на успех. До Сафиной на главный песенный конкурс Старого Света от России ездили такие «зубры», как Филипп Киркоров Алла Пугачева , но даже им не удавалось покорить международное шоу — на тот момент лучшим отечественным результатом считалось девятое место Юдифь в 1994 году.

Однако Алсу внезапно удивила.

Идеально подобранная под формат песня «Solo» и неплохое ее исполнение принесли артистке сенсационное «серебро» — большее количество баллов набрал лишь датский поп-рок-дуэт «Олсен Бразерс». Особенно удивительным успех девушки смотрелся на фоне того факта, что Сафина стала самой юной участницей в истории конкурса на тот момент. На волне успеха певица выпустила несколько успешных альбомов, включая ряд англоязычных пластинок, а также записала совместную песню с Энрике Иглесиасом . Параллельно с развитием музыкальной карьеры, Алсу решила попробовать себе и в актерском ремесле, поступив в Российскую академию театрального искусства. Впоследствии она исполнит роли в фильмах «Атлантида», «Ловушка для призраков» и «Виват, Анна Иоанновна».

В середине нулевых Алсу вышла замуж, став супругой бизнесмена Яна Абрамова , сына известного банкира. На их свадьбе, согласно СМИ, гулял весь отечественный бомонд, а свидетельство о браке молодожены получили из рук мэра Москвы Юрия Лужкова . В том же году артистка родила дочь Сафину, еще через два года на свет появилась Микелла, а уже в 2016-м семья пополнилась сыном Рафаэлем.

«Единая Россия» и скандал на «Голосе»

В 2007-м Алсу вступила в «Единую Россию», в которой состоял ее отец. Согласно тогдашнему секретарю президиума генсовета единороссов Вячеславу Володину , в партии ожидали, что певица станет эффективной работницей партии в сфере пропаганды здорового образа жизни и материнства. Некоторые соотечественники звезды, впрочем, отреагировали на старт политической карьеры артистки крайне негативно, напомнив, что Алсу — помимо российского паспорта — также якобы имеет британское гражданство.

А уже в этом году Алсу стала непосредственной участницей, пожалуй, наиболее громкого скандала в ее публичной карьере.

После неожиданной победы дочери певицы Микеллы в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» многие зрители усомнились в справедливости триумфа Абрамовой, назвав его накрученным. Общественный резонанс вокруг данной истории оказался настолько мощным, что уже вскоре в дело вступил и Первый канал, организовавший проверку результатов телесостязания, а также признавший, что во время голосования действительно были отмечены некие «аномалии».

Спустя пару недель компания Group-IB, занимающаяся проверкой легитимности результатов и хода зрительского голосования в финале «Голоса», опубликовала итоги расследования, заявив о выявленном факте произошедшей «массированной автоматизированной отправки СМС» в поддержку одного из участников проекта, а именно — младшей дочери Алсу. Организатор российского «Голоса», в свою очередь, тут же аннулирован итоги сезона, попутно организовав спецвыпуск, участниками которого стали абсолютно все финалисты проекта — за исключением Абрамовой, отказавшейся от участия в съемках.

В его ходе, к слову, было объявлено, что официальными победителями сезона стали все вышедшие в финал участники, включая Микеллу.

Сама Алсу, что примечательно, почти не комментировала скандальную ситуацию с «Голосом». Данной темы она коснулась разве что в эфире радиостанции «Серебряный дождь» — в рамках интервью певица, в частности, посетовала, что юных участников проекта «втянули в какие-то игры».