Маски сорваны. Продюсер Алибасова сделал заявление

По словам Горжанкина, они «действовали по законам драматургии», работая на поддержание популярности.

По мнению PR-директора Алибасова, в российском шоу-бизнесе наблюдается кризис, крупные звезды не в состоянии собирать полные залы, сборы падают, а виной тому — проблемы с PR и маркетингом.

«Пассивная позиция ведет к потере спроса, рейтинга и финансов. У нас — активная позиция. Каждое событие можно «продать». Мы понимаем, чего хотят люди, даем им то, чего они ждут, и не считаем это зазорным», — заявил Горжанкин.

Историю с отравлением, пропажей кота, лишением сына наследства и т.д. Горжанкин назвал «затяжным сериалом».

По его словам, Алибасов доверяет своим пиарщикам и позволяет им самим принимать решения.

«С Алибасовым можно делать практически все. Поэтому наша история не закончится. Это шоу с продолжением», — пообещал представитель продюсера.

4 июня СМИ сообщили, что Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб и получил пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени, ожог дыхательных путей и кишечника.