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Маски сорваны. Продюсер Алибасова сделал заявление 

Рамблер 10 минут назад
Отравление Бари Алибасова было часть PR-кампании, признался представитель продюсера Вадим Горжанкин в интервью «Вечерней Москве».
Алибасов представил доказательства отправления «Кротом»
По словам Горжанкина, они «действовали по законам драматургии», работая на поддержание популярности.
По мнению PR-директора Алибасова, в российском шоу-бизнесе наблюдается кризис, крупные звезды не в состоянии собирать полные залы, сборы падают, а виной тому — проблемы с PR и маркетингом.
«Пассивная позиция ведет к потере спроса, рейтинга и финансов. У нас — активная позиция. Каждое событие можно «продать». Мы понимаем, чего хотят люди, даем им то, чего они ждут, и не считаем это зазорным», — заявил Горжанкин.
Историю с отравлением, пропажей кота, лишением сына наследства и т.д. Горжанкин назвал «затяжным сериалом».
По его словам, Алибасов доверяет своим пиарщикам и позволяет им самим принимать решения.
«С Алибасовым можно делать практически все. Поэтому наша история не закончится. Это шоу с продолжением», — пообещал представитель продюсера.
4 июня СМИ сообщили, что Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб и получил пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени, ожог дыхательных путей и кишечника.
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Шоу-бизнес , Видео , Бари Алибасов
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