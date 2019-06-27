Условия расставания Собчак и Виторгана утекли в Сеть

Ксения Собчак и Максим Виторган официально расторгли отношения. Телеведущая не стала подавать на алименты. Сообщается, что экс-супруги договорились, какую сумму Виторган будет ежемесячно переводить на содержание ребенка.

Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган официально развелись, передает сайт kp.ru.

Отмечается, что в браке были приобретены квартира в центре Москвы стоимостью порядка 350 млн рублей и загородный дом в Подмосковье . По закону совместно нажитое имущество подлежит разделу, однако, как уточняет источник издания, бывшие супруги решили этого не делать.

Кроме того, имущество приобреталось на деньги Собчак, на нее же и оформлена недвижимость. По некоторым данным, у Виторгана в собственности находятся две квартиры в столице. В свою очередь у телеведущей имеются две квартиры — одна в Москве, которую она сдает, и еще одна — в Санкт-Петербурге . Собчак также владеет апартаментами в Юрмале и домом на Рублевке в долевой собственности с мамой Людмилой Нарусовой.

Что касается их общего ребенка, то Собчак не стала подавать на алименты. Подчеркивается, что экс-супруги договорились между собой о том, какую сумму Виторган будет ежемесячно переводить на содержание ребенка. После развода сын останется жить с мамой в общей, купленной в браке квартире, где у него есть своя детская комната.