Алсу обвинили в самопиаре на больном ребенке

Резкую критику пользователей соцсетей вызвала история о том, что певица Алсу приехала в хоспис к смертельно больной девочке.

«Пиаром» в соцсетях был назван рассказ о посещении певицей 14-летней девочки в хосписе в Казани , о котором написал «СтарХит».

«Всю жизнь девчушка была поклонницей артистки, хотела хоть раз подержать ее за руку. Как-то на мероприятии в Москве я встретился с исполнительницей и рассказал историю ребенка. Та настолько прониклась, что тут же подписала альбом и передала через меня. А в мае Алсу прилетела к нам с концертом. Я созвонился с ее директором, напомнил про нашу маленькую пациентку. (…) Алсу провела в ее палате около часа, рассказывала обо всем на свете, просила держаться», — рассказал основатель хосписа Владимир Вавилов.

Пользователи интернета скептически отнеслись к артистке, исполнившей желание подростка.

«Да она просто Мать Тереза. Чужой лям на благотворительность пожертвовала, час своего драгоценного времени больной девочке уделила. Чем не святая», — иронизирует пользователь «Вконтакте» Елена Малкова.

Судя по всему, недавний скандал с победой дочери артистки Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети» нескоро забудется, отмечает издание «Дни.ру», также приведя высказывание пользователей соцсетей.

«Попытка отбелить Алсу не удалась», — написал один из пользователей.

«Я уж подумала, она деньгами помогла девочке, а она…диск свой подписала тяжелобольному ребенку и после напоминания приехала к ней в палату. Ну и по ходу прочтения статьи видно, что тянули звезду за уши», — считает другая пользователь.

За Микеллу Абрамову в финале шоу «Голос. Дети» проголосовали 56,5% телезрителей. Ее конкурент Максим Ержан набрал лишь 28% голосов. «Первый канал» привлек специалистов Group-IB для проведения расследования. Позже были выявлены регионы с аномальным голосованием, и телеканал провел новый финал.