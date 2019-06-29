Ким Кардашьян отвергла обвинения в неуважении к японской культуре

Ким Кардашьян объявила, что не будет менять название своей линии белья "Кимоно", вызвавшее претензии японцев, сообщает USA Today.

Finally I can share with you guys this project that I have been developing for the last year.

I’ve been passionate about this for 15 years.



Kimono is my take on shapewear and solutions for women that actually work.



Photos by Vanessa Beecroft pic.twitter.com/YAACrRltX3— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 25 июня 2019 г. Ранее в своем Twitter Кардашьян поделилась с фанатами своим новым проектом — линией корректирующего нижнего белья Kimono Solutionwear, рассказав что вынашивала эту идею 15 лет.

Хотя название линии белья образовано от имени фотомодели, в социальных сетях поднялась волна критики из-за того, что Кардашьян якобы пытается "заработать" на названии традиционной японской одежды.

"Я назвала свой проект "Кимоно" не потому, что хотела отнять у этого слова его японские корни, а для того, чтобы отдать дань красоте этого предмета одежды", — приводят ее слова СМИ

Кардашьян уточнила, что у нее было планов "разрабатывать или выпускать линию, которая будет хоть как-то напоминать или оскорблять традиционную одежду", добавив, что относится "с глубоким уважением к кимоно в японской культуре".