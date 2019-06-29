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Ким Кардашьян отвергла обвинения в неуважении к японской культуре 

РИА Новости + ещё 5 40 минут назад
Фото: © AFP 2019 / Angela Weiss
Ким Кардашьян объявила, что не будет менять название своей линии белья "Кимоно", вызвавшее претензии японцев, сообщает USA Today.
Ранее в своем Twitter Кардашьян поделилась с фанатами своим новым проектом — линией корректирующего нижнего белья Kimono Solutionwear, рассказав что вынашивала эту идею 15 лет.
Хотя название линии белья образовано от имени фотомодели, в социальных сетях поднялась волна критики из-за того, что Кардашьян якобы пытается "заработать" на названии традиционной японской одежды.
"Я назвала свой проект "Кимоно" не потому, что хотела отнять у этого слова его японские корни, а для того, чтобы отдать дань красоте этого предмета одежды", — приводят ее слова СМИ 
Кардашьян уточнила, что у нее было планов "разрабатывать или выпускать линию, которая будет хоть как-то напоминать или оскорблять традиционную одежду", добавив, что относится "с глубоким уважением к кимоно в японской культуре".
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Шоу-бизнес , Ким Кардашьян , USA Today
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