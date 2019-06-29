Серябкина: это Темникова была моей любовью, а не Фадеев

Экс-участница SEREBRO Ольга Серябкина призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой по группе Еленой Темниковой . По её словам, нетрадиционный роман продлился несколько лет.

Мы были вместе, как девушка с девушкой. Это она была моей любовью, а не наш продюсер, — цитирует портал Super слова певицы.

Она подчеркнула, что легко может доказать свои слова. Так, например, согласно райдеру, девушки всегда во время гастролей жили в одном номере.

Отношения, по словам Серябкиной, разрушились после начала её личного творческого роста. Певица предположила, что Темникова стала ей завидовать и ревновать.

Разлад начался из-за ревности и обычной женской конкуренции, — сказала она.

Кроме того, девушка опровергла свой роман с продюсером Максимом Фадеевым , назвав слухи выдумкой бывшей подруги, которая мстит ей за то, что они расстались.