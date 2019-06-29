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Серябкина: это Темникова была моей любовью, а не Фадеев 

News.ru + ещё 24 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Экс-участница SEREBRO Ольга Серябкина призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой по группе Еленой Темниковой. По её словам, нетрадиционный роман продлился несколько лет.
Мы были вместе, как девушка с девушкой. Это она была моей любовью, а не наш продюсер, — цитирует портал Super слова певицы.
Она подчеркнула, что легко может доказать свои слова. Так, например, согласно райдеру, девушки всегда во время гастролей жили в одном номере.
Отношения, по словам Серябкиной, разрушились после начала её личного творческого роста. Певица предположила, что Темникова стала ей завидовать и ревновать.
Разлад начался из-за ревности и обычной женской конкуренции, — сказала она.
Кроме того, девушка опровергла свой роман с продюсером Максимом Фадеевым, назвав слухи выдумкой бывшей подруги, которая мстит ей за то, что они расстались.
Ранее News.ru писал о том, что экс-участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и Макс Фадеев состоят в любовных отношениях. Она добавила, что девушку не смущает тот факт, что продюсер женат.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Макс Фадеев , Ольга Серябкина , Елена Темникова
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